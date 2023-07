An beruflichen Gymnasien im Südwesten sollen Schüler nicht nur den Koeppen-Roman lesen können, sondern auch „Transit“ von Anna Seghers. Eine Lehrerin hatte gegen „Tauben im Gras“ protestiert und so eine Debatte ausgelöst.

Nach der Kritik an der Abitur-Lektüre „Tauben im Gras“ von Wolfgang Koeppen hat sich das baden-württembergische Kultusministerium nun für eine Alternative entschieden. An beruflichen Gymnasien soll künftig auch der Roman „Transit“ von Anna Seghers gelesen und mit dem Buch „Die Habenichtse“ von Katharina Hacker verglichen werden können. Das teilte ein Sprecher der baden-württembergischen Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart mit.

Seghers Roman handelt von einem deutschen Flüchtling, der in Frankreich vor den Nazis flieht. Die Schüler haben damit eine Alternative zu Koeppens Roman über die deutsche Nachkriegsgesellschaft. Dieser war wegen der Verwendung des N-Worts kritisiert worden. Das Wort wird auf 230 Seiten etwa hundertmal verwendet.

Nachdem sich eine Lehrerin aus Ulm geweigert hatte, das Buch in den Abiturklassen eines beruflichen Gym­nasiums wegen der Verwendung rassistischer Wörter lesen zu lassen, gab es eine kritische Diskussion über den 1951 er­schienenen Roman.

Kultusministerin Schopper hatte die Lektüre zunächst verteidigt und auf das begleitende Unterrichtsmaterial verwiesen. Koeppens Roman sei geeignet, mit Schülern über die Themen Rassismus und Diskriminierung ins Gespräch zu kommen, allerdings müsse mit den Schülern vor der Lektüre über den im Text enthaltenden Rassismus diskutiert werden, sagte Schopper im März der „Südwestpresse“.

Auch nach De­batten in der grünen Fraktion entschied die Ministerin, eine Alternativlektüre anzubieten und die Koeppen-Lektüre pädagogisch noch besser begleiten zu lassen.