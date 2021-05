Baden-Württemberg : Kretschmanns Kabinett steht

Aktualisiert am

Grüne und CDU haben in Stuttgart die Ministerposten verteilt. Das Kabinett wird künftig jünger und weiblicher.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der CDU-Landesvorsitzende Thomas Strobl (links) präsentieren am 5. Mai 2021 den Koalitionsvertrag. Bild: AFP

Das Kabinett der künftigen baden-württembergische Landesregierung wird jünger und weiblicher: Die CDU stellt mit Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, Justizministerin Marion Gentges und Wohnungsbauministerin Nicole Razavi künftig drei Ministerinnen. Der CDU-Landesvorsitzende Thomas Strobl bleibt stellvertretender Ministerpräsident und führt weiterhin das Innenministerium, Landwirtschaftsminister Peter Hauk bleibt auch Kabinettsmitglied. Anders als zunächst erwartet, wird der 65 Jahre alte, bisherige Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Wolfgang Reinhart, nicht Justizminister.

Rüdiger Soldt (rso.), Politik Folgen Ich folge

Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann gelang eine Verjüngung seiner Kabinettsmannschaft: Finanzminister wird der 37 Jahre alte bisherige Bundestagsabgeordnete Danyal Bayaz. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler war für die grüne Bundestagsfraktion zuletzt Obmann im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Mit dem im Amt bestätigten Fraktionsvorsitzenden Andreas Schwarz dürfte Bayaz zu den möglichen Nachfolgern Kretschmanns zählen.

In das Umweltministerin schickt Kretschmann die bisherige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Thekla Walker. Die 52 Jahre Politikerin ist Anthroposophin und gelernte Naturpädagogin. Kultusministerin wird Theresa Schopper, die bisherige Staatsministerin in der Villa Reitzenstein. Ihre Aufgabe übernimmt Florian Hassler, der bisherige Leiter der Grundsatzabteilung im Staatsministerium. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, Verkehrsminister Winfried Hermann und Gesundheitsminister Manfred Lucha (alle Grüne) gehören auch der neuen Regierung an.