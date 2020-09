Baden-Württemberg : Kretschmann in Autounfall verwickelt

Biden über Kenosha : „Wir haben einen Präsidenten, der die Flammen anfacht“

Bei seiner Rede über die Sicherheit in Amerika findet Präsidentschaftskandidat Joe Biden klare Worte für Konkurrent Trump. Er gibt ihm eine Mitschuld an den Zuständen seit den Schüssen auf Jacob Blake – und richtet das Wort auch an die Demonstranten.