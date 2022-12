Bildung im Südwesten : Eltern gegen Ministerin

Aktualisiert am

In Baden-Württemberg fordern zwei Initiativen per Volksantrag Bildungsreformen. Es geht um die Rückkehr zum G9 und die Verdoppelung der Grundschullehrer. Ob es ihnen gelingt?

Viel Stoff für acht Jahre Gymnasium: Schüler in Ravensburg bei der Abiturprüfung im Fach Deutsch Bild: dpa

Was die Bildungspolitik be­trifft, so wird die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg bald direkt die wachsende Unzufriedenheit der Bürger mit der Unterrichtsqua­lität zu spüren bekommen. Zwei Eltern­initiativen versuchen gerade, vor allem Kultusministerin Theresa Schopper (Grü­ne) zu Reformen zu zwingen.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Sie be­dienen sich dabei eines Mittels, das die Grünen als neue Form der plebiszitären Gesetzgebung geschaffen haben: Die beiden Initiativen stellen sogenannte Volksanträge an den Landtag. Das sind in der Regel von den Initiativen formulierte Ge­setzentwürfe oder Forderungspapiere, über die das Parlament dann beraten muss, sofern jeweils etwa 39.000 Bürger unterschrieben haben.