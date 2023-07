Aktualisiert am

In den nächsten zehn Jahren fehlen mehr als 20.000 Lehrkräfte in Baden-Württemeberg, Jetzt sollen Studenten bestimmter Fächer mit einem neuen Angebot zum Abschluss gebracht werden.

Für Bachelorabsolventen der Fächer Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften soll es in Baden-Württemberg künftig die Möglichkeit geben, sich mit einem dualen Masterstudiengang nach dem Bachelorabschluss zum Lehrer oder zur Lehrerin ausbilden zu lassen. Mit dem Modellversuch – er soll die Ausbildungsanforderungen der Kultusministerkonferenz (KMK) erfüllen – will die grün-schwarze Landesregierung den Lehrermangel dämpfen. Baden-Württemberg konkretisiert diesen Weg als erstes Bundesland; in Brandenburg können Bachelorabsolventen den Lehrerberuf ausüben. Hierfür wurde eine neue Beamtenlaufbahn geschaffen: Lehrer mit einem Fach heißen „Bildungsamtmann“, solche mit zwei Fächern „Bildungsrätin“. Das Modell ist aber nicht KMK-konform.

Der Modellversuch im Südwesten beginnt zum Wintersemester 2024/2025 mit 60 zusätzlichen Studienplätzen. Jeweils 20 Plätze entfallen auf angehende Lehrer an Gymnasien sowie in der Sekundarstufe I mit den Fächern Informatik, Mathematik und Physik sowie auf Lehrer an Berufsschulen mit den Fächern Mathematik, Elektrotechnik und Informationstechnik. „Im Moment“, sagte Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne), „gibt es kein Papier zur Weiterentwicklung des Lehramtsstudiums, das keine duale Ausbildung vorsieht.“

Nach Darstellung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fehlen bis 2035 bis zu 27.000 Lehrkräfte in den Schulen des Landes. Das Kultusministerium hat berechnet, dass derzeit in allen Schularten 3000 ausgebildete Lehrkräfte fehlen. Das Schulsystem steht durch den Ukrainekrieg und die Flüchtlingskrisen unter Druck, es müssen etwa 50.000 Kinder von Geflüchteten zusätzlich unterrichtet werden, von ihnen stammen 32.000 aus ukrainischen Familien.

Ein weiteres Problem ist die hohe Abbrecherquote unter Lehramtsstudenten. Hierzu liegt die Studie „Stolpersteine auf dem Weg zum Lehrerberuf“ vor. Ergebnis ist, dass 20,6 Prozent der Bachelorstudenten ihre Ausbildung für das Lehramt an der Grundschule oder der Sekundarstufe I abbrechen, das Masterstudium beenden 8,2 Prozent nicht. Als Gründe gaben die Studenten an, dass sie die beruflichen Anforderungen als zu herausfordernd empfanden, ihnen der Praxisbezug fehlt und sie mit der Organisation des Studiums überfordert sind.