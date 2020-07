Bad Hersfeld boomt : Mit der Pandemie kam der Durchbruch

Jeder, der vorbeiwill, bekommt eine Art Pistole an die Stirn gehalten, zum Temperaturmessen. Auf dem Boden Markierungen zum Abstandhalten, nebenan Desinfektionsmittelspender und stapelweise Schutzmasken. Absperrbänder leiten die Mitarbeiter in den Betrieb, ein Mund-Nasen-Schutz ist vorgeschrieben. Im Logistikzentrum „FRA3“ von Amazon in Bad Hersfeld gab es Corona-Infizierte unter den Mitarbeitern. Gestoppt wurde der Betrieb deswegen nicht. Auch wurde niemand in Kurzarbeit geschickt. Vielmehr wird fast rund um die Uhr in Schichten gearbeitet. Nur zwischen drei Uhr fünfzehn und sechs Uhr morgens nicht, dann versprühen Mitarbeiter einer Reinigungsfirma Desinfektionsmittel.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. F.A.Z.



Der Online-Handel boomt, die Corona-Pandemie dürfte seinen endgültigen Durchbruch in Deutschland gebracht haben. Zu Zeiten des Lockdowns war das Aufkommen bei den Paketzustellern so hoch wie sonst kurz vor Weihnachten. Das heißt es von mehreren Unternehmen. Seitdem die Geschäfte wieder geöffnet haben, sind die Zahlen etwas zurückgegangen. Immer noch aber liegen sie deutlich über dem Vor-Pandemie-Niveau – in einem ohnehin stetig wachsenden Markt.

In vier Stunden nach Berlin, München, Hamburg

Bad Hersfeld, im Nordosten Hessens, ist das Herz der Branche in Deutschland. Hier haben mittlerweile alle großen Logistiker ihren Sitz. Von DHL über GLS und Hermes bis hin zu Kühne und Nagel. Und natürlich Amazon, der Versandhandelsriese. Einst war Bad Hersfeld Zonenrandgebiet, nach der Wende aber lag die Stadt plötzlich in der Mitte Deutschlands. Also kamen die Logistiker. Von hier ist man in rund vier Stunden in Berlin, München und Hamburg, nach Frankfurt sind es 1,5 Stunden. Lastwagen fahren an, laden ab und fahren zurück – alles in einer Schicht.

„Latest Drop-off-Time“, nennt das der parteilose Bürgermeister Bad Hersfelds, Thomas Fehling, der sich sprachlich der dominierenden Branche in seiner Stadt angepasst hat. Aufgrund der Lage hätten alle großen Logistiker ihre „Hubs“ hier. Früher war die Arbeitslosenrate in seiner Stadt zweistellig, früher galt die Region als Armenhaus Hessens. Als Fehling 1987 in der Stadt sein Abitur machte, sei klar gewesen, dass man wegziehe, sagt er. Sehr viele seien nie wiedergekehrt. Heute sei das anders. Heute beträgt die Arbeitslosenrate etwas über drei Prozent.

Der Landrat des Kreises Hersfeld-Rotenburg, Michael Koch (CDU), gesteht ganz unumwunden ein, dass der Boom der Gegend durch die Logistik gar nicht so sehr ein Verdienst der Politik sei, als vielmehr eine Folge der Lage. „Schön für uns.“ Durch die Wende habe die Gegend wirtschaftlich enorm profitiert. Die Logistik „brumme“, sagt Koch, auch während der Pandemie. Er zeigt einen Brief vor, den er kürzlich erhielt. Wieder frage ein großes Logistikunternehmen, ob es noch Flächen gebe. „Klar“, sagt Koch.

Droht Bad Hersfeld eine Monokultur?

Sein Landratsamt wird derzeit erweitert. In der Innenstadt nebenan sind die Fachwerkhäuser aufwendig saniert. Der einst darbenden Stadt geht es gut. Nur an den Rändern sieht man, dass sie auch einen Preis zahlt für den Boom: Unzählige riesige graue Kästen stehen da, ringsherum ziehen Lastwagen ihre Bahnen. Eine Monokultur. Dass die Abhängigkeit von nur einer Branche für die Region gefährlich sein könnte, glaubt hier keiner. „Die vernetzten Lieferketten bleiben“, sagt Fehling, der Bürgermeister. „Wir werden die Logistik nicht mehr zurückdrehen.“

Amazon war unter den Ersten, die sich ansiedelten. Das Logistikzentrum „FRA1“ wurde 1999 gebaut, zehn Jahre später folgte „FRA3“. Wie immer bei dem Unternehmen tragen die Standorte den nächstgelegenen großen Flughafen im Namen, Frankfurt also. Zusammen arbeiten hier etwa 3500 Mitarbeiter, weltweit sind es bei Amazon etwa 800.000. Der Gründer und Leiter des Unternehmens, Jeff Bezos, gilt als reichster Mensch der Welt. Schätzungen zufolge beträgt der Anteil des Unternehmens am Online-Handel in Amerika 40, in Deutschland gar 48 Prozent. Weltweit hat Amazon etwa 300 Millionen Kunden. Während der Pandemie dürften all diese Zahlen noch gestiegen sein, denn wenige Unternehmen haben wohl so sehr von der Krise profitiert wie Amazon. Dazu will das ohnehin verschwiegene Unternehmen in Deutschland aber keine Angaben machen.