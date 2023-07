Ko-Parteivorsitzende Ricarda Lang am Sonntag beim ARD-Interview in Berlin Bild: dpa

Nach der CDU sehen sich nun auch die Grünen mit der Frage konfrontiert, wie es die Partei auf kommunaler Ebene mit der AfD hält. Von einer Brandmauer zur Rechten ist in diesen Fällen gern die Rede, und die Ko-Parteivorsitzende Ricarda Lang hat nun ihren Teil zur politischen Abgrenzung beigetragen. Lang nannte die AfD die „gefährlichste Partei in diesem Land“, und was die Grünen betreffe, so gebe es eine „klare Linie“, die eine Zusammenarbeit ausschließe. „Weder auf Europaebene noch auf Bundesebene noch auf Landesebene noch auf kommunaler Ebene“, sagte Lang am Sonntag im Interview mit der ARD.

Kim Björn Becker Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

In der politischen Praxis ist diese Trennung in der Vergangenheit aber offenbar nicht immer so klar eingehalten worden, wie es die Darstellung der Vorsitzenden nahelegt. Anlass für die Frage an Lang war ein Bericht der „Backnanger Kreiszeitung“ aus Baden-Württemberg. Demnach hat der Backnanger Gemeinderat im November mit nur einer Gegenstimme dem Antrag der AfD-Fraktion zugestimmt, die Förderung für ein örtliches Theater deutlich zu erhöhen. Mindestens vier der fünf Stadträte mit grünem Parteibuch müssten also für die Vorlage der AfD gestimmt haben.

Die Verwaltung wollte den jährlichen Zuschuss für das Theater von 78.000 auf 85.000 Euro anheben, AfD-Stadtrat Steffen Degler schlug allerdings eine Erhöhung auf 110.000 Euro vor – mit entsprechendem Erfolg, wie die Partei im Internet sogleich vermeldete. Im sozialen Netzwerk Facebook stellte die Backnanger AfD-Fraktion den Beschluss so dar, dass „die konsequente Sacharbeit unserer Fraktion Früchte trägt, was uns besonders freut“. Der Gemeinderat, so schrieb sie, entscheide denn auch „in weiten Teilen unabhängig der Fraktionszugehörigkeit zum Wohle der Bürger“.

„Ein ganz besonderer Fall“

In der örtlichen Zeitung nannte Willy Härtner, der Vorsitzende der sechs Sitze umfassenden Grünenfraktion – ihr gehört neben fünf grünen Stadträten auch ein Abgeordneter der „Backnanger Demokraten“ an –, den Beschluss einen „ganz besonderen Fall“. Eine Präsentation der beiden Theaterleiterinnen habe den AfD-Stadtrat zu der Überzeugung gebracht, dass die beiden Frauen ein großes finanzielles Risiko trügen. „Und dieses Eigenrisiko hat er dann unwahrscheinlich gewürdigt.“ In dem sozialen Netzwerk habe die AfD das dann „entsprechend ausgeschlachtet“.

Stadträte anderer Fraktionen äußern in dem Zeitungsbericht, dass es falsch gewesen wäre, dem Vorschlag nicht zuzustimmen, nur weil dieser von der AfD gekommen sei. Niemand wolle gegen das Theater stimmen. In der CDU spricht man von einem „Drama“, es gebe da „keine ganz gute Lösung“. Eine Zusammenarbeit mit der AfD sei das aber nicht, versicherte die CDU-Fraktionsvorsitzende Ute Ulfert.

Mehr zum Thema 1/ PODCAST 1:04:00

Und die Grünen? Fraktionschef Härtner erweckte im Gespräch mit der örtlichen Zeitung nicht den Eindruck, als würden die beiden AfD-Stadträte konsequent ausgegrenzt. „Wir sind alle per Du“, sagte er über das Verhältnis des 26 Mitglieder umfassenden Gremiums zueinander, „und gehen nach der Sitzung auch zusammen ein Bier trinken“.