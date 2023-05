Eine Aktivistin der „Letzten Generation“ am Freitagmorgen auf einer Straße in Berlin Bild: AP

Die Konfrontation zwischen Aktivisten der „Letzten Generation“ und Autofahrern spitzt sich in Berlin zu. Von den Blockaden, die seit April stattfinden, sind Autofahrer zunehmend genervt und greifen zu Gewalt. So schlugen und traten Kraftfahrer am Freitag Mitglieder der Gruppe auf der A 100 in Höhe der Auffahrt Kurfürstendamm, um sie am Festkleben zu hindern.

Ein solches Vorgehen wird, wie das Wegzerren durch Autofahrer, von der Polizei zur Anzeige gebracht. Die Blockierer legten am Freitag den Verkehr an elf Stellen lahm, am Himmelfahrtstag waren es 14. Nach Angaben der Gruppe wollte sie bewusst den Urlaubsverkehr behindern.

Die Berliner Polizei geht mittlerweile mit Routine gegen die Blockaden vor. Sie teilt die Straßen, an denen blockiert wird, frühzeitig mit und gibt bekannt, wenn sie wieder frei sind. Die festgeklebten Aktivisten werden mit Speiseöl von der Fahrbahn gelöst, dann werden Anzeigen aufgenommen. Angesichts dieser Routine, die ihre Aktionen zum Teil der Berliner Verkehrsmeldungen werden lässt, hat die „Letzte Generation“ ihre Methoden verschärft. So kleben sich Aktivisten nicht mehr mit handelsüblichem Sekundenkleber fest, sondern mit einem selbst gemischten Klebstoff, der nach Polizeiangaben Sand enthält. Dadurch können sie nicht mehr mit Speiseöl von der Fahrbahn gelöst werden. Vielmehr muss die Hand mit einem Stück Asphalt herausgefräst werden, was länger dauert.

Eine neue Blockademethode ist es, Mietwagen querzustellen und sich an ihnen festzukleben, etwa an einem Rad. Die Polizei hat schon mehrfach ein Rad, an dem sich ein Blockierer festgeklebt hatte, vom Fahrzeug gelöst, um das Auto von der Fahrbahn bringen zu können. Am Donnerstag hatten sich mehrere Aktivisten an die Antriebswellen zweier tiefergelegter Fahrzeuge festgeklebt. Da die Polizei die Personen nicht von den Wagen lösen konnte, musste die Feuerwehr die Autos mit speziellen Fahrzeugen von der Straße heben.

Nach Angaben der Berliner Feuerwehr sind seit April 78 Mal Einsatzfahrzeuge durch Blockierer behindert worden, meist Rettungswagen. Am Freitag demonstrierten Mitglieder der „Letzten Generation“ gegen Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Sie zeigten sich vor dem Gebäude der Staatsanwaltschaft Neuruppin in Stahlketten, um sich symbolisch der Behörde auszuliefern, die solche Ermittlungen führt.

Mittlerweile ruft die „Letzte Generation“ ihre Unterstützer auf, mehr zu spenden. „Trotz tausender Kleinspenden leeren sich unsere Kassen“, teilte die Gruppe am Donnerstag mit. Die Blockadewochen in Berlin, die seit April laufen, verschlingen große Summen. Allein im April hätten sie 171.500 Euro ausgegeben, davon zwei Drittel für die Miete von Vortragsräumen und Unterkünften, hinzu kommen Fahrtkosten, und Geld für Verpflegung und Material. Um all das und auch weitere Trainings bis September weiter zu bezahlen, „brauchen wir grob überschlagen noch 840.000 Euro“, so die Aktivisten.