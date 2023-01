In Deutschland : Auswärtiges Amt warnt vor türkischer Wahlkampf-Hetze

Ein AKP-Abgeordneter hat bei einer Wahlkampfveranstaltung in einer Moschee in Neuss Kurden und Gülen-Anhänger bedroht. Nun spricht das Auswärtige Amt deutliche Warnungen aus.

Das Auswärtige Amt hat angesichts der im Juni anstehenden Wahlen in der Türkei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Wahlkampfauftritte ausländischer Politiker – sofern sie nicht aus Ländern der EU stammen – einer Genehmigung durch das deutsche Außenministerium bedürfen. Zuvor hatte ein Abgeordneter der Regierungspartei AKP in einer Wahlkampfrede in einer Moschee in Neuss die Vernichtung von Anhängern der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und von Anhängern der Gülen-Bewegung gefordert.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Man werde ihnen wie in der Türkei auch in Deutschland kein Lebensrecht geben, sagte Mustafa Acikgöz in einem am Freitag von ihm selbst im Internet verbreiteten Videomitschnitt der Rede. „Mit Gottes Erlaubnis werden wir sie, egal wo auf der Welt, aus den Löchern ziehen, in denen sie sich verkrochen haben, und vernichten.“ Anhänger der PKK seien „gottlose Feinde“ der Religion, die Organisation des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen wolle den muslimischen Glauben verändern und „christianisieren“, so Acikgöz.

Die Staatsanwaltschaft prüft den Vorwurf der Volksverhetzung. Allein bei der Neusser Polizei gingen bisher vier Strafanzeigen ein.

„Heilige Mission“

Das Auswärtige Amt gab unterdessen an, es habe einen führenden Repräsentanten der türkischen Botschaft in Berlin ins Ministerium „eingeladen“. Weiter hieß es in Bezug auf die Veranstaltung in Neuss, solche Auftritte dürften sich nicht wiederholen; „Hass und Hetze“ hätten in Deutschland nichts verloren.

Im Internet gibt es ein Video einer weiteren Rede des AKP-Abgeordneten. Acikgöz sagte demnach in der Zentrale der AKP-Auslandsgruppierung UID in Köln, Präsident Recep Tayyip Erdogan sei ein „großer Führer“, der Tag und Nacht für sein Volk arbeite und dessen Wort überall auf der Welt Gewicht habe. „Für diese heilige Mission werden wir Tag und Nacht arbeiten.“

Mehr zum Thema 1/

Wahlkampfauftritte von Politikern aus dem Ausland sind in den letzten drei Monaten vor Wahlen oder Abstimmungen in ihren Ländern vollständig verboten. Diese Regelung zur Genehmigung und Untersagung solcher Auftritte geht auf einen früheren Konflikt mit der Türkei zurück: Vor dem türkischen Verfassungsreferendum 2017 führten türkische Politiker einen mitunter aggressiven Wahlkampf um die Stimmen von Deutschtürken in zahlreichen deutschen Städten.

In der aktuellen Mitteilung des Auswärtigen Amts wird an diese Regelung erinnert und deutlich gedroht: Wenn türkische Parteienvertreter sich nicht „an die Spielregeln“ hielten, müssten Konsequenzen geprüft werden.