Austritte von Katholiken : Wer braucht noch diese Kirche?

Georg Bätzing, Bischof von Limburg und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, Ende Februar beim Eröffnungsgottesdienst der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in der Hofkirche in Dresden Bild: dpa

Die katholische Kirche schrumpft nicht einfach nur, sie ist auf dem besten Wege unterzugehen. Allein im vergangenen Jahr sind mehr als eine halbe Million Katholiken ausgetreten, nur noch 24,8 Prozent der Deutschen gehören der römisch-katholischen Kirche an, wie die Deutsche Bischofskonferenz vor wenigen Tagen bekannt gab. Für eine Religionsgemeinschaft wäre es verkraftbar, wenn sie einfach nur kleiner würde und ansprechend bliebe für jene, die sich in postmodernen Zeiten noch für sie inter­essieren. Der weitgehende Verlust der Glaubwürdigkeit hingegen, wie ihn die katholische Kirche wegen ihres Umgangs mit dem Missbrauchsskandal erlebt, macht sie wirkungslos. Die schönste Predigt engagierter und fähiger Seelsorger – von denen es viele gibt – wird konterkariert, wenn das ganze System infrage steht.

Die Ernüchterungen reißen nicht ab. Das vergangene Jahr, in dem so viele Katholiken wie nie zuvor austraten, begann damit, dass sich der inzwischen verstorbene Papst Benedikt XVI. nach der Veröffentlichung des Münchener Missbrauchsgutachtens in Widersprüche darüber verstrickte, wann er was über die Versetzung eines Missbrauchstäters wusste. Auch der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki machte immer wieder Schlagzeilen. Knapp zehn Prozent der Kirchenaustritte entfielen auf sein Erzbistum, das, gemessen an der dortigen Katholikenzahl, mit 2,95 Prozent eine hohe Austrittsquote hat. Übertroffen wird das noch von Hamburg (3,88 Prozent), Berlin (3,49 Prozent) und München (3,27 Prozent).