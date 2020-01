Endruschat verlässt die SPD : Gute Reise auf dem Weg zur AfD?

Eine ausgesprochen schlechte Nachricht flatterte der SPD vergangene Woche aus Nordrhein-Westfalen auf den Tisch – und das just zum Auftakt des Jahres, in dem die Sozialdemokraten an Rhein und Ruhr eine existentiell wichtige Kommunalwahl zu bestreiten haben: Karlheinz Endruschat, der stellvertretende Vorsitzende der Essener SPD, hat der Partei den Rücken gekehrt.

Der pensionierte Sozialarbeiter stand für eine im Grunde urlinke, vor allem aber an den konkreten Alltagsfragen entlang handelnde pragmatische Sozialdemokratie. Dieser auch Bürgermeisterflügel genannte Teil der Genossen legte im Ruhrgebiet einst den Grundstein für den Aufstieg der SPD in Nordrhein-Westfalen und ein Stück weit auch in der gesamten Bundesrepublik. Denn damals wie heute gilt: Ohne das Ruhrgebiet kann die SPD keine Wahlen gewinnen, weder in NRW noch im Bund.