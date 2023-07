Ausstellung in Dresden : So viel blieb vom Kalten Krieg

Das Millitärhistorische Museum in Dresden zeigt in einer Sonderschau den Wettlauf der Supermächte im Kalten Krieg. Viele der heutigen Ängste im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine waren schon mal da.

Kaum zu glauben, dass es mal eine Zeit gab, in der die Atomtechnologie regelrechte Begeisterung auslöste. So benannte der Franzose Louis Réard seine neue Badebekleidung für Frauen, den Bikini, nach dem Atoll, auf dem die Vereinigten Staaten Atombomben testeten.Die gesellschaftliche Sprengkraft seines viel Haut offenbarenden Kleidungsstücks bewertete er ähnlich hoch.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden.



Las Vegas war in den Fünfzigerjahren noch kein Spielerparadies, sondern Pilgerstätte für Atombegeisterte, die Bombentests in der Wüste von Nevada beobachten wollten. Zur Unterhaltung gab es Atomcocktails, Atomfrisuren und die Wahl zur „Miss Atomic Blast“, deren Teilnehmerinnen schon mal kurze Kleidchen in Form von Atompilzen trugen. In der DDR träumte man von der „friedlichen Nutzung des Atoms“, und in der Bundesrepublik versprachen Ratgeberbücher eine „Riesenernte im Atom-Garten“.