Untersuchungsausschuss : Wo blieb die Warnung vor der Flut an der Ahr?

Selbst in Sinzig, ganz unten am Rhein gelegen, gab es noch Tote. Zwölf Personen ertranken dort im Haus einer Einrichtung für betreutes Wohnen. Weit nach Mitternacht wurden sie im Schlaf von den Fluten überrascht. Dabei war oben, an den Zuflüssen der Ahr, schon am Nachmittag die Welt untergegangen.

Dort schon riss das Wasser Menschen, Bäume, Häuser und Campingbusse mit sich und stürzte hinunter ins Ahrtal. Dabei staute es sich immer wieder auf, bis der Druck zu groß wurde, dann raste die Welle weiter. Und immer wieder aufs Neue wurden die Menschen von der ungeheuren Wucht überrascht.