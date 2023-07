Nach einer islamfeindlichen Aktion in Dänemark versuchten Hunderte Demonstranten, die Grüne Zone in Bagdad zu stürmen. Nun hat Verteidigungsminister Pistorius eine Reise in den Irak abgesagt.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat seine Reise in den Irak wegen Sicherheitsbedenken kurzfristig abgesagt. Nach den gewaltsamen Ausschreitungen gegen die schwedische Botschaft in der Hauptstadt Bagdad habe das Bundeskriminalamt von der Reise abgeraten, hieß es am Sonntag aus dem Verteidigungsministerium in Berlin.

„Hintergrund für die Entscheidung sind die aktuellen Entwicklungen im Irak, wo es in den letzten Tagen zu gewalttätigen Ausschreitungen gegen die schwedische Botschaft und eine dänische Nichtregierungsorganisation gekommen ist.“ Nach Einschätzung deutscher Stellen seien weitere Proteste und eine Verschärfung der Lage nicht auszuschließen. Die Entscheidung sei auch getroffen worden, um das Personal der deutschen Vertretung in Bagdad zu schützen.

Verbrennungen von Koran-Exemplaren in Schweden haben zuletzt im Irak wiederholt zu Protesten und Ausschreitungen geführt. In der Nacht auf Donnerstag hatten Demonstranten die schwedische Botschaft in Bagdad gestürmt und in Brand gesteckt.

Sie reagierten damit auf eine bevorstehende Kundgebung in Stockholm, bei der ein gebürtiger Iraker christlichen Glaubens abermals ein Koran-Exemplar verbrennen wollte. Der Mann verzichtete daraufhin auf die Verbrennung und trat stattdessen am Donnerstag auf den Koran. Bagdad wies daraufhin die schwedische Botschafterin im Irak aus.

Mehr zum Thema 1/

Nach einer Buchverbrennung in Kopenhagen wurden am Samstag auch Räume der Dänischen Flüchtlingshilfe in der irakischen Provinz Basra angegriffen. Zudem versuchten Hunderte Menschen, die hochgesicherte Grüne Zone in Bagdad zu stürmen. Pistorius wollte wegen der Verlängerung des parlamentarischen Mandats für ein kleines Kontingent deutscher Militärangehöriger, die irakische Truppen ausbilden, in das Land reisen.