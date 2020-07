Ausreiseverbote wegen Corona : Alles, was notwendig ist

Es ist die ganz große Keule im Kampf gegen die Pandemie, über die in Bund und Ländern derzeit diskutiert wird. Ausreisesperren für Menschen aus Risikogebieten, um einen Massenausbruch wie zuletzt im Landkreis Gütersloh rasch eindämmen zu können. Die Bilder von Polizeisperren, gar Bauzäunen und verzweifelten Menschen dahinter, sind leicht auszumalen. Wie auch das erleichterte Gefühl auf der anderen Seite, dass das Virus so unter Kontrolle bleibt.

Doch jenseits dieses Maximalszenarios, das da an die Wand gemalt wird, können wir mit den Erfahrungen der letzten Monate nüchtern auf die Situation blicken. Eine solche Analyse ergibt zunächst, dass die Abriegelung eines größeren Gebietes auch in Gütersloh gar nicht nötig war. Die lokalen Gesundheitsbehörden reagierten schnell und zielgerichtet, sie fuhren die Testkapazitäten mit Hilfe von außen hoch und schafften es, Ausbruchsherde zu isolieren – bis hin zur schärfsten Maßnahme, dass ganze Wohnblocks unter Quarantäne gestellt und mit Bauzäunen abgesichert wurden. Denn schon bisher lässt das Infektionsschutzgesetz es zu, dass im schlimmsten Fall ganze Gegenden abgeriegelt werden – die zuständigen Behörden dürfen alle „notwendigen Schutzmaßnahmen“ treffen, wie weit das auch immer gehen mag.

Ein nüchterner Blick auf das Geschehen rückt auch die praktischen Schwierigkeiten in den Blick, die eine „Ausreisesperre“ für bestimmte Gegenden mit sich brächte – wer würde ihre Durchsetzung kontrollieren, wer notwendige von weniger notwendigen Fahrten unterscheiden? Zuletzt nährt der Blick auf die Rechtsprechung zu den Corona-Maßnahmen Zweifel an einem allgemeinen Ausreiseverbot für ganze Kreise: Vor kurzem erst hatte das Oberverwaltungsgericht Münster noch einmal klargestellt, dass alle Einschränkungen so präzise und so differenziert wie möglich gefasst werden müssen, damit möglichst wenige „Unbeteiligte“ betroffen sind.

Und doch gehört zu einer nüchternen Einschätzung des Geschehens auch, sich bewusst zu bleiben, dass die Krise noch lange nicht bewältigt ist und niemand mit Sicherheit sagen kann, ob und wann eine zweite Infektionswelle kommt. In ruhigen Zeiten zu diskutieren, was im Fall der Fälle notwendig sein könnte, ist deshalb keine schlechte Idee.