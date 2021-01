Ausländische Kriegsverbrechen : Bundesgerichtshof urteilt zur Staatenimmunität

Afghanische Sicherheitskräfte in Herat am 28. November 2020 Bild: EPA

Der Fall hatte zunächst wenig spektakulär ausgesehen. Im Herbst 2018 nahm die Polizei in der Nähe von München einen jungen Afghanen fest, der als Offizier in seinem Heimatland mit anderen zusammen gefangene Taliban-Kämpfer misshandelt und ihnen Stromschläge androht haben soll. Später stellte sich heraus, dass er bei einer anderen Gelegenheit auch den Leichnam eines Taliban-Kommandeurs zur Abschreckung öffentlich aufgehängt hatte. Das Oberlandesgericht verurteilte ihn unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Mildernd wertete das Gericht unter anderem, dass der Angeklagte zur Tatzeit erst 21 Jahre alt war.

Daraufhin legte der Generalbundesanwalt Revision beim BGH ein, weil er die Misshandlungen als Folter nach dem Völkerstrafgesetzbuch gewertet haben wollte. Nach einem ersten mündlichen Termin im vergangenen Juli setzte der 3. Senat in Karlsruhe dann überraschend einen weiteren Termin an, um die Frage grundsätzlich zu klären, ob der junge Offizier wegen seiner Stellung als Angehöriger der afghanischen Armee vor deutschen Strafgerichten Immunität genießt.

Das hätte nicht nur bedeutet, dass das Verfahren hätte eingestellt werden müssen. Es hätte auch zum Aus für diverse andere Prozesse führen können, wie etwa das international vielbeachtete Verfahren gegen mehrere frühere syrische Geheimdienstmitarbeiter, das derzeit vor dem Oberlandesgericht Koblenz stattfindet. Es wäre sogar denkbar gewesen, dass schon in Deutschland verurteilte Kriegsverbrecher eine Wiederaufnahme ihres Verfahrens hätten beantragen können, um einen Freispruch zu erreichen, wenn sie denn staatliche Amtsträger waren.

Entsprechend bange hatten Völkerstrafrechtler auf den Urteilsspruch aus Karlsruhe gewartet. Dass der Mann überhaupt in Deutschland vor Gericht gestellt werden konnte, liegt an dem Weltrechtsprinzip, das dem 2002 in Kraft getretenen Völkerstrafgesetzbuch zugrunde liegt. Seitdem können die darin genannten Verbrechen auch in Deutschland angeklagt werden. In den vergangenen Jahren wurden eine ganze Reihe dieser Verfahren angestoßen, da mit der Aufnahme von syrischen Flüchtlingen viele Betroffene, aber auch Täter nach Deutschland kamen. Vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag können diese Verbrechen bisher nicht verhandelt werden, da der UN-Sicherheitsrat ein Mandat erteilen müsste.

Stehen die Nürnberger Grundsätze in Frage?

In der grundsätzlichen Frage, ob staatliche Funktionsträger Immunität genießen können, hatte sich eigentlich das Prinzip durchgesetzt, das schon im Versailler Vertrag angelegt war und mit den Nürnberger Hauptkriegsverbrechen zur Geltung kam. Danach kann die Staatenimmunität einer Strafverfolgung bei völkerrechtlichen Kernverbrechen nicht im Wege stehen. Dass dieser Grundsatz als Völkergewohnheitsrecht allgemeine Geltung beanspruchen kann, war allerdings in den vergangenen Jahren in Gremien der Vereinten Nationen wieder diskutiert worden, da sich vor allem Russland gegen diese Sicht wandte. Vielleicht spielte diese Debatte auch in den Karlsruher Abwägungen eine Rolle, die Sache grundsätzlich anzugehen.

Die Entscheidung, die der 3. Strafsenat in Karlsruhe am Donnerstag traf, war dann aber eindeutig. Er gab der Revision des Generalbundesanwalts insoweit statt, als die Misshandlung der Gefangenen auch als Kriegsverbrechen der Folter strafbar gewesen sei. Die Immunität eines staatlichen Funktionsträgers stehe einer Strafverfolgung des Angeklagten in Deutschland nicht entgegen, hieß es in einer dürren Pressemitteilung. Insofern bestünden keine „ernstzunehmenden Zweifel“. In der mündlichen Urteilsbegründung nahm sich der Senat aber offenbar viel Zeit, um auszuführen, warum alles bei den bisher geltenden Grundsätzen bleibe.