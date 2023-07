Am Samstag sind nach Polizeiangaben 8000 Leute auf dem Münchner Odeonsplatz zusammengekommen, um unter dem Motto „Ausgetrumpt“ gegen „demokratiefeindliche Parolen“ und Fakenews zu demonstrieren. Immer wieder grenzten sich die Redner dabei ab von einer Kundgebung in Erding, wo vor drei Wochen 13.000 Menschen gegen das Gebäudeenergiegesetz im Besonderen und die Politik der Ampel im Allgemeinen demonstriert hatten.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



In Erding traten bekanntlich auch Ministerpräsident Markus Söder, CSU, auf, sein Stellvertreter Hubert Aiwanger, Freie Wähler, sowie der Chef der bayerischen FDP, Martin Hagen. Insbesondere Aiwanger war danach für seinen Satz, „die schweigende große Mehrheit dieses Landes“ müsse sich „die Demokratie wieder zurückholen“, heftig kritisiert worden, aber auch Söder dafür, dass er, obschon er sich von „Anti-Demokraten“ abgegrenzt habe, überhaupt hingegangen sei.

Die Redner in München mühten sich am Samstagnachmittag redlich, Stimmung in der „ganz großen Menge an Menschen“ (SPD-Ko-Chefin Ronja Endres) zu machen, ohne selbst in die Populismus-Falle zu tappen, was, wie sich zeigte, nicht ganz einfach ist. Der erste Redner war der Kabarettist Christian Springer. Er rief, „eine Kundgebung für Gemeinsamkeit, eine Demo für Demokratie, Zusammenhalt, das ist super.“ Aber es sei „ein Armutszeugnis“, dass es so eine Kundgebung überhaupt brauche, „weil es inzwischen viel zu viele gibt, die unsere Demokratie angreifen“.

„Mini-Trump aus Niederbayern“

Springer gelang es, die allgemeine Besorgtheit durch die eine oder andere zum Thema passende Pointe zu durchbrechen: Er sei als Mensch sehr erstaunt, wie viele Leute speziell aus der Politik sich als Vertreter der schweigenden Mehrheit, als Mitte der Gesellschaft aufspielten. „Ein stellvertretender bayerischer Ministerpräsident schreit sich das Zapferl ausm Hals und schreit, er ist die schweigende Mehrheit. Wissen Sie, wenn ich schon die schweigende Mehrheit sein will, muss ich auch wissen, wann es Zeit ist, dass ich den Mund halte.“ Außerdem sollte man als kritischer Mensch laut Springer höchst skeptisch werden, „wenn man für seine Aktionen Applaus bekommt vom Andi Scheuer“.

Danach kam der SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Oktober, Florian von Brunn, auf dessen Initiative die Kundgebung zurückging. Er nannte Aiwanger „Mini-Trump aus Niederbayern“ und warf der bayerischen Staatsregierung vor, sie befasse sich mit Winnetou, Wolf und dem Anti-Wokeness-Klassiker „Layla“, weil sie auf die wirklich wichtigen Fragen keine Antworten habe. Was es jetzt brauche, sei verantwortungsvolle Politik. Aber seit dem Frühjahr 2022 gebe es „eine Opposition aus CSU und Freien Wählern, die nur gegen Berlin schießt, die nur Ampel-Bashing betreibt, die nur kritisiert, polarisiert und spaltet.“ Das sei „das Gegenteil von verantwortungsvoller Politik“.

Bald darauf kam Katharina Schulze von den Grünen, die für die Landtagswahl ein Spitzenduo mit Ludwig Hartmann bildet. Sie rief ins Publikum: „Wir beschützen unsere Demokratie, wir bewahren unsere Demokratie und wir achten unsere Demokratie. Darum sind wir heute hier und deswegen stellen wir uns gegen die Hasser und Hetzer und deswegen adressieren wir Falschinformation und deswegen zeigen wir allen Demokratiefeinden die Rote Karte.“

Weniger Teilnehmer als bei Demo „Ausgehetzt“

Mehrfach wurde auf dem Odeonsplatz hervorgehoben, dass die Anwesenden die Demokratinnen und Demokraten seien, also die „Guten“, wie es die bayerische Verdi-Chefin Luise Klemens sagte. Auch das eine Behauptung, die aus demokratietheoretischer Sicht nicht über jeden Zweifel erhaben war.

Auf der Bühne war zu sehen, wer die Demonstration unterstützte: um die zwanzig Organisationen und halbwegs prominente Personen. Das war deutlich weniger als vor fünf Jahren bei der Demonstration „Ausgehetzt“, zu der seinerzeit ein ungewöhnlich breites Bündnis aus rund 130 Organisationen, beliebte Bands und viele Prominente aufgerufen hatten. Der CSU gab es damals sehr zu denken, dass sich bis weit in ihr Klientel hinein Zigtausende Menschen gegen ihre Asylpolitik respektive – Rhetorik wendeten. Auch Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD war damals mit unter den Protestanten – diesmal hatte er angeblich einen anderen Termin.

Mehr zum Thema 1/

Warum konnte die Demonstration seinerzeit mehr mobilisieren? Eine mögliche Antwort gab der bayerische FDP-Chef Hagen, der auch von den Initiatoren angesprochen worden war, aber absagte: „Kritik an Aiwangers Äußerung zur Demokratie ist berechtigt“, sagte der dem „Münchner Merkur“. „Aber deswegen jetzt gleich eine Demo zu veranstalten? Das riecht doch eher nach Wahlkampfgetöse als nach ehrlicher Sorge um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft.“

Ein schöner Trost für die Veranstalter dürfte derweil gewesen sein, dass eine Kundgebung auf der Münchner Theresienwiese gegen das geplante Heizungsgesetz komplett floppte. Angemeldet waren bis zu 20.000 Demonstranten – am Ende kamen nach Polizeiangaben 250.