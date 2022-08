Besuch auf Truppenübungsplatz : Scholz auf Gepardenjagd

Der Kanzler besucht ukrainische Soldaten, die in Norddeutschland für den Krieg gegen Russland an Flugabwehrkanonenpanzern ausgebildet werden. Von dem, was er sieht, zeigt er sich beeindruckt.

Der Kanzler steht vor dem Panzer, und der Ausbilder sagt: „Darf ich vorstellen, der Gepard.“ Scholz nickt und hört sich ein paar Fakten zu dem Panzer für die Flugabwehr an, mit seiner Zwillingskanone, Kaliber 35 Millimeter, und jeweils 320 Schuss an Bord. „Wir können damit sehr viele Ziele ausschalten“, sagt der Ausbilder.

Eine kleine Leiter wird bereitgestellt, der Kanzler steigt auf den Gepard und durch die Luke hinein. Der Panzer brummt, die Radarschüssel dreht sich, und die Kanonen schnellen auf und ab. Während der Kanzler sich alles zeigen lässt, wummert es aus der Ferne immer wieder mal ganz kurz. Es sind Geparden, mit denen gerade tatsächlich das Schießen auf Ziele in der Luft trainiert wird. In den Panzern sitzen Ukrainer.

Der Kanzler will zeigen: Es geht voran

Olaf Scholz ist am Donnerstag auf den Truppenübungsplatz Putlos in Schleswig-Holstein gekommen. Nicht nur, um mal in einen Gepard zu steigen, sondern um selbst zu sehen, wie Ukrainer trainiert werden, ihn auch im Krieg zu benutzen. Der alte Gepard gehört zu den Waffen, die Deutschland der Ukraine für ihren Kampf gegen die russischen Angreifer zugesagt und mehrere Exemplare sogar schon geliefert hat. So soll der Besuch des Kanzlers auch zeigen: Es geht voran. Den Eindruck konnte man bei den deutschen Waffenlieferungen schließlich nicht immer gewinnen. Aber zu den Waffen gehört auch das Wissen, wie man sie bedient – und da wird es kompliziert.

Die Ausbildung der ukrainischen Soldaten an den Geparden ist Teil eines Puzzles. Grob gesagt, versucht Deutschland, Ukrainer an jedem Gerät auszubilden, das ins Kriegsgebiet geliefert wird und das in den ukrainischen Streitkräften noch nicht bekannt ist. Bei den schweren Waffensystemen, die in den deutschen Streitkräften genutzt werden, übernimmt das im Wesentlichen die Bundeswehr selbst. Sie werden benötigt, damit die Ukraine Ziele weit hinter der Front angreifen kann, wie zum Beispiel gegnerische Artilleriestellungen, Munitionsdepots oder Brücken. An der Artillerieschule in Idar-Oberstein und auf den angrenzenden Truppenübungsplätzen, im Südwesten der Republik, lernen seit Mitte Mai ukrainische Soldaten, wie sie die durchschlagskräftigen Rohrwaffen und Raketenwerfer des Heeres bedienen und im Gefecht einsetzen können.

Laut Angaben des Verteidigungsministeriums gegenüber der F.A.Z. wird derzeit ein zweites Kontingent ukrainischer Bedienmannschaften für die Panzerhaubitze 2000 dort unterrichtet. Ein erster Durchgang mit rund hundert Soldaten durchlief die Ausbildung in Idar-Oberstein vom 11. Mai bis zum 19. Juni. Dabei soll es sich im Wesentlichen um gefechtserfahrene Truppen gehandelt haben, die mit den sowjetischen Systemen der ukrainischen Armee vertraut waren.

Die Ausbildung in Deutschland, so ein Sprecher am Donnerstag, sei ein „Gesamtpaket“ gewesen. Die Soldaten hätten gelernt, das Geschütz zu bedienen, zu fahren, instand zu setzen – und schließlich im Verbund mehrerer Geschütze unter Nutzung des Feuerleitsystems Ziele zu bekämpfen.

Zu der aktuellen Zahl an Soldaten, die an der Panzerhaubitze in Deutschland ausgebildet werden, macht das Ministerium keine Angaben. Aus Heereskreisen heißt es, die Zahl liege im Bereich „einiger Dutzend“. Eine ähnliche Zahl wird auch beim Raketenwerfer MARS II genannt, von dem wie von der Panzerhaubitze mehrere Exemplare mittlerweile in der Ukraine angekommen sind und an dem ukrainische Soldaten ebenfalls in Idar-Oberstein im Juli vier Wochen lang ausgebildet wurden.

Ende Juli hatte das Verteidigungsministerium zudem mitgeteilt, dass ukrainische Soldaten an Dekontaminationssystemen des Typs HEP70 ausgebildet worden seien, um Menschen entstrahlen, entseuchen und entgiften zu können. Über die Dauer der Ausbildung und die Zahl der Soldaten machte das Ministerium keine Angaben.