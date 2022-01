Ausbau der Windenergie : Die schwierige Zwei-Prozent-Mission

Mehr Windkraft, viel mehr Windkraft. Nur so kann Deutschland 2045 die Klimaneutralität erreichen, das ist die Botschaft der Ampel-Koalition. Neu sind die Windkraftziele keineswegs. Auch die Vorgängerregierung hatte sich in ihren Langfristszenarien in diesem Bereich Ziele gesetzt, die mit einem massiven Windkraftausbau hätten einhergehen müssen. Bis 2030 sollten 80 Gigawatt aus der Windkraft stammen, derzeit sind es knapp 56 Gigawatt. Doch seit Jahren lahmt der Windkraftausbau. An Land sind im vergangenen Jahr nur 240 neue Windräder ans Netz gegangen. 2017 waren es noch sieben Mal so viele gewesen. Woran liegt das? Und was kann man dagegen tun?

Der für Klima und Energie zuständige Wirtschaftsminister Robert Habeck reist in diesen Tagen durchs Land, um sich einen besseren Eindruck zu verschaffen und mit den Landesregierungen zu sprechen. An diesem Donnerstag trifft er sich mit Markus Söder in München. Der bayerische Ministerpräsident bemühte sich in den vergangenen Jahren gerne um ein grünes Image, sagte aber mantraartig, Bayern sei „kein Windland“. Mit dem Argument hat er auch die 10-H-Regel verteidigt, die besagt, dass ein Windrad mindestens das Zehnfache seiner Höhe von der nächsten Wohnsiedlung entfernt sein muss. Der Münchner Peter Beermann sieht das dezidiert anders. Das muss er auch, denn er ist der „Windkümmerer“ für den Regierungsbezirk Oberbayern. Im Freistaat seien die Windgeschwindigkeiten natürlich geringer als im Norden, aber auch hier könne man Windkraft wirtschaftlich betreiben.

Die Aufgabe Beermanns als Windkümmerer ist es, der Windenergie tatsächlich den „Aufwind“ zu verschaffen, den der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger versprochen hat. Im Unterschied zu CSU-Chef Söder glaubt der Freie-Wähler-Vorsitzende nämlich durchaus, dass der Freistaat mehr Windkraftanlagen braucht. Allein, im Augenblick herrscht politische Flaute. 2020 wurden in Bayern ganze vier Windräder genehmigt, 2021 sechs. Aufgestellt wurden 2020 acht, 2021 ebenso viele. Beermann, der in München selbst ein kleines Planungsbüro für Windkraftanlagen betreibt, sieht einen Grund in der Abstandsregel, die 2014 beschlossen worden ist – aber das sei nicht der einzige. Ein großes Problem sei der Artenschutz, der Genehmigungen extrem verzögern könne. Für artenschutzrechtliche Gutachten, die Beermann durchaus für sinnvoll hält, müsse man mindestens ein Jahr einplanen – „und dann kommen Verbände und klagen dagegen“.

Als „Windkümmerer“ beraten, überzeugen, moderieren

Bis 2014 gab es für Windprojektierer in Bayern wenig Hindernisse. So sie sich an die allgemeinen Erfordernisse etwa des Emissionsschutzes hielten, konnten sie überall bauen. Seinerzeit seien „auch Dinge passiert, die nicht schön waren“, sagt Beermann. Ganze Dörfer habe man mit Windrädern „umzingelt“. Durch 10 H wurde der Windkraftausbau in die Hand der Kommunen gelegt. Sie können sich über die Abstandsregel mit einem Ratsbeschluss hinwegsetzen – theoretisch. Denn was hätte ein Bürgermeister dabei zu gewinnen, gerade mit Blick auf die nächste Wahl? Nicht viel. An dieser Stelle kommen die Windkümmerer ins Spiel: Sie sollen beraten, überzeugen, moderieren, auch mal als Blitzableiter fungieren.