Augustusburg in Sachsen : Per App zum lebenswerten Landleben

Eine Stadt in Sachsen ist Vorreiter bei der digitalen Bürgerbeteiligung – dank eines umtriebigen Bürgermeisters. Er hat viel vor, und immer mehr Einwohner machen mit.

Dirk Neubauer, parteiloser Bürgermeister von Augustusburg, ist so etwas wie ein Sprachrohr des ländlichen Raums in Deutschland. Bild: Robert Gommlich

Mit einem Klick können die Bürger von Augustusburg abstimmen. Es geht darum, ob das Schwimmbad eine neue Rutsche braucht. Ob die Innenstadt einen Unverpackt-Laden bekommen soll. Ob auf dem Marktplatz ein Kunstprojekt umgesetzt wird. Dirk Neubauer, der parteilose Bürgermeister der 5000 Einwohner zählenden Stadt im Erzgebirge, hat dafür eigens eine App entwickeln lassen. Auf der Plattform „meinaugustusburg.de“ kann jeder Bürger Projekte vorschlagen, Mitstreiter suchen, bloggen und sich vernetzen.

Kevin Hanschke Volontär.



50.000 Euro hat das Rathaus in den vergangenen Jahren dafür bereitgestellt, dass die Ideen der Bürger Wirklichkeit werden. Mehr als tausend Bürger nutzen das Angebot, ein Viertel der Menschen in dem Ort – ein Rekordwert in Deutschland, bezogen auf die Einwohnerzahl.