Aufstand gegen den Universitätspräsidenten in Göttingen

Selten hat eine Präsidentenwahl eine Universität so gespalten wie in Göttingen. Nach der zweiten Niederlage in der Exzellenzstrategie hatte die amtierende Universitätspräsidentin, die Biochemikerin Ulrike Beisiegel, deren Amtsperiode eigentlich bis 2024 dauern sollte, ihren vorzeitigen Rücktritt angekündigt. Sie wird zum 1. Oktober in den vorzeitigen Ruhestand treten.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. F.A.Z.

Zur großen Überraschung aller Beteiligten wurde der Präsident der Leuphana Universität in Lüneburg Sascha Spoun zum Nachfolger gewählt, obwohl er sich zunächst gar nicht beworben hatte, sondern ausschließlich Berater war. Seither schlagen die Wellen in Göttingen hoch. Schon kurz vor der Wahl hatten sich 49 Professoren in einer Protestnote gegen Spoun zu Wort gemeldet, eine Aussetzung der Wahl gefordert und eine Aussprache mit der gesamten Hochschule verlangt. Dieser Bitte war der akademische Senat, in dem auch Professoren sitzen, jedoch nicht gefolgt.