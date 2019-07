Streit in der AfD : Aufstand gegen Höcke

Eine Mehrheit in der AfD begehrt gegen den autoritären „Flügel“ der Partei auf. In einem Appell lehnen hundert Funktionäre und Mitglieder „den exzessiv zur Schau gestellten Personenkult“ um Björn Höcke ab.

Gerade war Björn Höcke noch wie ein Popstar gefeiert worden. Seine Anhänger hatten ihn am Wochenende mit minutenlangem Applaus beim Einzug in die Festhalle im thüringischen Leinefelde begrüßt, wo sich die Rechtsaußen-Gemeinschaft der AfD, der „Flügel“, zum Kyffhäuser-Treffen versammelte.

Nachdem Höcke sich auf einem Laufsteg von den 850 Fans beim jährlichen Folklore-Treffen hatte bejubeln lassen, wurde ein kitschiger Werbefilm über den Star der autoritären AfD-Strömung gezeigt. Dann beglückte Höcke einen verdienten Unterstützer, der ihn in dem Film über den grünen Klee lobte, mit einem handschriftlich verfassten Brief und einer Bismarck-Medaille.

In seiner Rede griff Höcke dann den Bundesvorstand der Partei frontal an. Der habe nicht integrierend gearbeitet, ja „die Würde“ vermissen lassen. Er versprach seinen Anhängern, dass die Bundesspitze der AfD im November nicht mehr in der aktuellen Zusammensetzung wiedergewählt werde. Nach der Landtagswahl in Thüringen werde er sich „mit großer Hingabe und ganzer Leidenschaft“ dieser Aufgabe widmen. Die „Flügel“-Leute reagierten mit Jubel und „Höcke!“-Rufen.

Am Mittwoch folgte die Reaktion. In einem Appell unter dem Titel „Für eine geeinte und starke AfD“ werfen hundert Funktionäre und Mitglieder der AfD Höcke vor, durch „seine spaltende Kritik am Bundesvorstand“ die innerparteiliche Solidarität verletzt zu haben und den Wahlkämpfern und Mitgliedern „in den Rücken gefallen“ zu sein. Die überwiegend bürgerlichen AfD-Mitglieder lehnten „den exzessiv zur Schau gestellten Personenkult“ um Höcke ab, heißt es.

Als Thüringer Landesvorsitzende der AfD sei Höcke nicht legitimiert, für die ganze Partei zu sprechen; es gehe ihm aber offenbar nur um den „Flügel“ und nicht um die AfD. Wer ohne Legitimation einen „Sonderweg“ gehen wolle, der stelle sich ins Abseits. Unterzeichnet habe den Appell der stellvertretende Bundesvorsitzende Georg Pazderski sowie die Vorstandsmitglieder Kay Gottschalk, Albrecht Glaser und Bundesschatzmeister Klaus Fohrmann. Auch mehrere Bundestagsabgeordnete sowie die Landesvorsitzenden Uwe Junge aus Rheinland-Pfalz, Dana Guth aus Niedersachsen und Robert Lambrou aus Hessen haben unterschrieben. Die meisten Unterzeichner kommen aus dem Westen, nur wenige aus dem Osten, wo insbesondere in Thüringen und Brandenburg die innerparteiliche Opposition zum „Flügel“ kaltgestellt worden ist. In den ostdeutschen Landesverbänden ist der „Flügel“ besonders stark.

„Brandschneise der Zerstörung“

Hintergrund des Appells sind die Versuche des „Flügels“ die mitgliederstarken Landesverbände im Westen zu spalten, in denen die gemäßigteren Kräfte dominieren. Das ist schon in vielen Landesverbänden gelungen, so in Baden-Württemberg, Bayern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Am Wochenende traten neun von zwölf Vorstandsmitgliedern des mitgliederstärksten Landesverbandes in Nordrhein-Westfalen aus Protest gegen die Aktivitäten des „Flügels“ zurück. Nur weil die Satzung vorschreibt, dass Mitglieder des Vorstands nur mit Zweidrittelmehrheit abgewählt werden können, gelang es nicht, die drei verbliebenen „Flügel“-Vertreter loszuwerden – dem Abwahlantrag stimmten 61 Prozent der Delegierten zu.

Viele AfD-Mitglieder im Westen sind offenbar nicht mehr bereit, dem Treiben des „Flügels“ zuzusehen. Von einer „Brandschneise der Zerstörung“ ist die Rede, die der „Flügel“ in der AfD hinterlassen habe. Als organisatorischer Kopf des Flügels gilt der brandenburgische Landesvorsitzende Andreas Kalbitz, der über ein entsprechend großes Netzwerk verfügen soll und als gewiefter Machtpolitiker geschildert wird. In einem symbiotischen Verhältnis mit Höcke, der als das Aushängeschild des „Flügels“ gilt, gelinge es Kalbitz immer wieder, Leute gegeneinander auszuspielen und Kritiker des Flügels als angebliche Spalter in der Partei kaltzustellen.

Für den Bundesvorstand um Alexander Gauland und Jörg Meuthen ist der neue Streit über Höcke eine missliche Situation. Denn ein Frontalangriff auf den „Flügel“ verbietet sich. Er würde die die Partei spalten und die ostdeutschen Landesverbände kurz vor den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen beschädigen. Dort kann die AfD überall mit Ergebnissen um die 20 Prozent rechnen, was das Selbstbewusstsein des „Flügels“ stärkt. Zugleich besteht aber die Gefahr, dass die AfD im Westen immer mehr Schaden leidet und Wähler sich von der Partei abwenden. Meuthen sagte der Deutschen Presse-Agentur, der von Höcke betriebene „Personenkult“ passe nicht zur AfD.

Gauland selbst hat lange den „Flügel“ unterstützt und Höcke verteidigt, ihn sogar als „Teil der Seele der Partei“ bezeichnet. Er tat das wohl weniger aus Sympathie mit dem „Flügel“, als aufgrund seiner Taktik, auf der Welle der innerparteilichen Zustimmung zu reiten. Im Machtkampf mit Frauke Petry kam ihm die Rechtsaußen-Gemeinschaft gelegen. Doch nun sieht er, dass der „Flügel“ so mächtig geworden ist, dass er die Partei insgesamt gefährdet. Auf dem Kyffhäuser-Treffen hat Gauland die Truppe nun provoziert, in dem er für Zurückhaltung warb, wenn es um drastische Äußerungen gehe. Die AfD sei nicht gegründet worden, um „einen Raum zu schaffen, in dem jeder alles sagen darf“, sagte der Parteivorsitzende. Man müsse sich auch einmal „auf die Lippen beißen“. Es scheint so, als wolle Gauland den „Flügel“ selbst zu einer Distanzierung von ihm bewegen.