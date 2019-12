Aufstand der jungen Generation : How dare you!

Mitglieder von Extinction Rebellion demonstrieren vor Weihnachten in Brüssel. Bild: AFP

Zu den Sätzen des Jahres gehört unzweifelhaft das „How dare you!“ von Greta Thunberg. Die Worte schoss sie im September dem UN-Klimagipfel in New York vor den Bug. Wie ungerecht der Vorwurf auch gewesen sein mag, sie trieben den Generationenkonflikt auf die Spitze, der schon seit Jahren schwelt. Die „alten weißen Männer“ haben sich als Redewendung eingebürgert, die „Boomer“ und die „Alten“ sind zur Zielscheibe einer wachsenden Jugendbewegung geworden.

Symptomatisch ist, dass dieses Jahr, 2019, in Deutschland damit ausklingt, dass die Verantwortlichen des WDR-Kinderchors das Lied „Meine Oma ist ’ne alte Umweltsau“ für einen gelungenen Scherz hielten. Obgleich sich die Protagonisten und Fürsprecher der jungen Generation für besonders sensibel halten, was Diskriminierungen angeht, brennen in der Auseinandersetzung mit der älteren Generation mitunter ihre Sicherungen durch.

Drei gesellschaftliche Zündherde

Nicht nur deshalb ist der aktuelle Konflikt nicht der übliche, wie er sich zwischen vielen Generationen schon so oft abgespielt hat. Der zeitgenössische Kampf Jung gegen Alt geht, jedenfalls in Europa, weit tiefer, weil nur hier drei Zündherde zusammenfallen: die demographische Entwicklung, die eine alternde Gesellschaft aus Sicht der Jugend als altersschwach, beharrend und träge erscheinen lässt; die digitale Revolution, die Erwachsene ins Reich der Ahnungslosen verbannt, der Jugend hingegen das Privileg des technischen und kommunikativen Durchblicks gibt; und schließlich, als das politische Explosiv, der Klimawandel, der von der Jugend als existentiell wahrgenommen wird und deshalb eine revolutionäre Antwort verlangt.

Allein, dass viele Eltern das Jahr 2050, in dem Deutschland Klimaneutralität erreichen will, nicht mehr erleben werden, ja vielleicht nicht einmal mehr den Kohleausstieg 2038, zeigt, wo Grenzen und Sensibilitäten der Generationenfrage liegen. Umso erbitterter wird der Konflikt ausgetragen. Greta Thunbergs Vehemenz, die sich auf die Schülerproteste „Fridays for Future“ übertragen hat und von deren militanter Version „Extinction Rebellion“ noch überboten wird, besteht vor allem darin, dass sie die Rollen vertauscht: Jugendliche treten als moralische Erziehungsberechtigte auf, die Erwachsene wie verstockte Kinder behandeln und dazu auffordern, doch endlich aufzuwachen. Wie könnt ihr es wagen! – das sagten früher die Erwachsenen, wenn Kinder aufbegehrten. Jetzt sagen es die Kinder, weil die Erwachsenen so passiv wirken.

Die „Alten“ und die Babyboomer wiederum rennen dieser Welt, die ihnen außer Kontrolle gerät, ungläubig hinterher: Sind sie nicht selbst die Erben einer revolutionären Jugend, die Deutschland endlich gründlich beibrachte, wie Demokratie und Wachstum nachhaltig funktionieren?

Kein Dialog zwischen den Fronten

Wie wirkungsvoll dieser Gedanke ist, sieht man daran, dass 2019 das bislang erfolgreichste Jahr der Grünen war, der erwachsen gewordenen, aber immer noch faltenlosen Jugendpartei, die in der Europawahl einen solchen Vertrauensbeweis der jungen Generation bekam, dass es den „alten“ Parteien in die morschen Glieder fuhr. Auf der anderen Seite steht die AfD als die Partei der verbitterten und restaurativ gesinnten „Alten“, die sich mit verbaler Gewalt gegen das Neue und Notwendige richtet. Zwischen ihr und der klimapolitisch bewegten Jugend gibt es keinerlei Verbindung, sondern nur gegenseitige Verachtung bis hin zum Hass.

Auch dieser Gegensatz stellt den modernen Zusammenprall in eine Reihe epochaler Jugendbewegungen und deren Folgen, die bürgerliche Gesellschaften seit deren demokratischem Aufbruch nach der Französischen Revolution immer wieder einholen. Es ist deshalb nur von begrenzter Reichweite, wenn der Anfang des 21. mit dem Anfang des 20. Jahrhunderts verglichen wird.

Jugendbewegungen und Generationenkonflikte prägten vor allem den Anfang des europäischen 19. Jahrhunderts – in der Romantik, im Jungen Deutschland, in der Gesellen- und Arbeiterbewegung, die jeweils einen dauerhaften Beitrag für revolutionäre Strömungen bis ins 20. Jahrhundert hinein leisteten. Deren Versatzstücke tauchen bis heute in jeder Jugendrebellion wieder auf, bis hin zur Sehnsucht nach einer ökologischen, „großen Transformation“ der kapitalistischen Gesellschaft.

Im Kampf der Generationen ist deshalb, wie bei vielen anderen Gelegenheiten, die Rückkehr des 19. Jahrhunderts zu beobachten. Viel schwieriger als die Entscheidung zwischen dieser oder jener Technik, zwischen diesem oder jenem Lebensstil ist die politische Orientierung inmitten der ideologischen Versuchungen, die dabei eine Rolle spielen.

Die junge Generation hat deren schwierigste Herausforderung noch vor sich: Wie kann inmitten technischer und ökologischer Revolutionen die Freiheit von Wirtschaft und Gesellschaft bewahrt werden? Die Voraussetzungen dafür sind (dank den Erwachsenen!) am Anfang dieses Jahrhunderts weit besser als am Anfang des vergangenen. Wird es also gelingen? Zumindest eines lässt sich heute schon sagen: Das Eindreschen auf die „Alten“ ist kein gutes Omen.