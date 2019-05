In Ostdeutschland : Warum wird die AfD gewählt?

Der Karikaturist Ralph Ruthe fragte auf Twitter, was seine Follower in Brandenburg und Sachsen über den AfD-Erfolg bei der Europawahl denken – und kann sich vor Antworten kaum retten.

Es war ein ungewöhnlicher Versuch für das Hochgeschwindigkeitsmedium Twitter, als der Karikaturist Ralph Ruthe seinen „Followern aus Brandenburg und Sachsen“ am Montagvormittag folgende „ernst gemeinte Frage“ stellte: „Was denkt ihr persönlich, müsste getan werden, damit bei euch weniger Leute AfD wählen? Ich hab von NRW aus null Einblick, wie sich das ändern lässt, eure Meinung interessiert mich sehr!“ Schon kurz darauf liefen so viele Antworten ein, dass Ruthe kapitulierte: „Es gab 970 Kommentare, zum Großteil konstruktiv + freundlich“, schrieb er am Dienstag. „Die meisten von Menschen aus BB + SN. Ich habe viele gelesen, aber ich kann mich auf keinen Fall mit allen beschäftigen + darauf reagieren.“ Was nur zur Folge hatte, dass noch mehr Leute sich daran beteiligten.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. F.A.Z.

Da aus Ruthes Frage ehrliches Interesse hervorgeht, sind auch die allermeisten Antworten erfrischend offen, zugleich bergen sie einen Fülle von Erfahrungen und Erlebnissen der vergangenen 30 Jahre im Osten Deutschlands, ohne die sich die jüngsten Entwicklungen nach den Wahlen vom vergangenen Sonntag kaum vernünftig beurteilen lassen. Da der Künstler explizit darum gebeten hat, die vielen Reaktionen auszuwerten, haben wir uns einen groben Überblick über die zum Teil sehr persönlichen Antworten verschafft.

„Wir haben hier über 30 Jahre eine Abwanderung von 2 -3 Generationen hinter uns“, schreibt unter anderem Michael Pratsch aus Sachsen-Anhalt. „Unfassbar viele Leute mit denen ich in der Schule war, sind einfach nicht mehr hier.“

Dass vor allem Akademiker, junge, gut ausgebildete Menschen die neuen Länder in Richtung Westen oder gleich ganz ins Ausland verlassen haben, sehen viele User als eine der Hauptursache der Entwicklung. Wer einmal weg ist, kommt in den seltensten Fällen dauerhaft zurück, weil es in der Heimat zwar herrlich viel Platz und blühende Landschaften, aber kaum adäquate Arbeitsmöglichkeiten gibt. Insgesamt haben seit 1990 vier Millionen überwiegend junge Menschen Ostdeutschland verlassen. Das ist ein Viertel der einstigen DDR-Bevölkerung und eine Entwicklung, wie es sie in Friedenszeiten wohl noch nie gegeben hat. Zurückblieben – vor allem auf dem Land – Eltern und Großeltern, die ihre Kinder und Enkel nur selten sehen und die die Hoffnung auf eine Zukunft in ihrer Heimat aufgeben haben.

Auch die schon vielfach beschriebenen Ungerechtigkeiten 30 Jahre nach dem Mauerfall sind in vielen Antworten Thema, beispielsweise die bis zu einem Drittel geringere Entlohnung für zum Teil gleiche Arbeit, die nach wie vor im Osten geringere Rente und die damit vermisste Anerkennung von Lebensleistungen.

User „Stöpfel“ aus Dresden und andere verweisen auf ein grundsätzliches Problem: Dass es zwar nach der Wiedervereinigung einen sichtbaren Aufschwung gegeben hat, dass Städte und Dörfer heute buchstäblich in den schönsten Farben blühen und Autobahnen intakt sind, aber dass vielen Menschen das Gefühl fehlt, gebraucht zu werden. Vom Aufbau Ost haben überwiegend westdeutsche Firmen profitiert, auch gehören inzwischen ganze Straßenzüge in ostdeutschen Städten Leuten aus dem Westen, wohin dann auch die Miete überwiesen wird. Während der Osten heute eine weitgehend eigentumslose Gesellschaft ist, werden inzwischen große Teile des Ostens im Westen vererbt.

Kein Wunder, dass auch längst vergangenen geglaubte Vorurteile heute immer noch gepflegt werden – und zwar in Ost und West. Darüber hinaus beklagen auch User aus dem Westen nach wie vor große Wissenslücken im Westen über den Osten, was allerdings so manchen nicht daran hindert, umso prägnanter seine Meinung darüber zu äußern.

Die Befunde und Erfahrungen sind das eine, die Frage aber, was nun zu tun ist, lässt auch viele User rat- und illusionslos zurück. Die AfD gelte inzwischen als normale Partei, auch weil sie zum Teil schon bis in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen sei. Die Partei profitiert gerade auch in der Kommunalpolitik von Leuten, die offensichtlich nicht rechtsradikal sind, die aber mit ihrer Person eben solche Positionen legitimierten.

Angesichts der bisweilen hysterischen Reaktionen in Politik und Medien auf die Wahlerfolge der AfD – zunächst bei den Landtagswahlen (auch im Westen – etwa in Baden-Württemberg – erreichte die AfD 15,1 Prozent) sowie bei der Bundestagswahl in Sachsen, wo sie stärkste Partei wurde, sehen AfD-Wähler offenbar, dass sie einen wunden Punkt treffen. Das „System“, respektive das „Establishment“ und die „Eliten“ vor allem im Westen lassen sich demnach eben am meisten mit einem Kreuz für die AfD erschrecken und verunsichern. Im Osten gab es das übrigens schon einmal in den neunziger Jahren, als die CDU mit ihrer „Rote-Socken-Kampagne“ baden ging. Angesichts dieses Furors, mit der die Union damals durch den Osten pflügte, wählten selbst Menschen, die mit SED und DDR nichts am Hut hatten, auf einmal PDS. Ähnliches scheint sich nun, da die PDS ihre Wirkung als Protestpartei verloren hat, mit der AfD zu wiederholen, erklärt unter anderem Michael Pratsch. Was der AfD helfe, sei vor allem auch das „Draufhauen von außen“:

Mehr Hinschauen, Zuhören und sich auch mal mit eigenen Augen ein Bild vom Osten machen, das ist es, was sich darüber hinaus nicht wenige der Beteiligten aus dem Osten von denen aus dem Westen, aber auch von Politik und Medien wünschen. Gemeinsame Gespräche und Besuche, um den jeweils anderen zu verstehen? Das wäre doch mal ein guter Vorsatz im 30. Jahr des Mauerfalls.