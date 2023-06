Aktualisiert am

Das Aufnahmeprogramm für besonders gefährdete Afghanen läuft wieder – eine ursprünglich innovative Idee, die an vielen Ecken hakt.

Seit dieser Woche werden in der deutschen Botschaft in Islamabad wieder Fälle für das Bundesaufnahmeprogramm bearbeitet. Darüber können jeden Monat bis zu 1000 besonders bedrohte Afghanen nach Deutschland kommen – zumindest theoretisch. Denn bisher ist kein einziger dieser Menschen in der Bundesrepublik angekommen.

Alexander Haneke Redakteur in der Politik.

Das Programm geht vor allem auf die Initiative der grünen Außenministerin Annalena Baerbock zurück. Nach dem Chaos der überstürzten Evakuierung aus Afghanistan während der Machtübernahme der Taliban im August 2021 und der teilweise unkoordinierten Aufnahme Tausender früherer Ortskräfte sollte so ein strukturierter Weg gefunden werden, wirklich gefährdeten Menschen Schutz zu gewähren, vor allem Frauen, Menschenrechtsaktivisten und Journalisten.