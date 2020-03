Auflösung des AfD-„Flügels“ : Gründen Höcke und Kalbitz ihre eigene Partei?

Die Entscheidung fiel sehr klar im Bundesvorstand der AfD am Freitag in Berlin. Elf von dreizehn Mitgliedern, die abstimmten, stimmten dafür, dass sich der „Flügel“, die radikale Strömung in der Partei, selbst auflöst. Schon an diesem Samstag soll der „Flügel“ um den Thüringer Landeschef Björn Höcke und den Brandenburger Vorsitzenden Andreas Kalbitz das beschließen, bis Ende April soll die Auflösung vollzogen werden. „Der Bundesvorstand erwartet als Ergebnis des morgigen ,Flügel‘-Treffens eine Erklärung darüber, dass sich der informelle Zusammenschluss ,Flügel‘ bis zum 30.04.2020 auflöst“, heißt es in dem Beschluss, den der Vorstand verabschiedete.

Dagegen stimmte nur einer, nämlich Kalbitz. Der Mann, der über Jahrzehnte in rechtsextremistischen Kreisen verkehrte, ist hinter dem Frontmann Höcke der eigentliche Organisator der Strömung. Sie wurde vom Bundesamt für Verfassungsschutz in der vergangenen Woche als „erwiesen extremistische Bestrebung“ eingestuft und kann nun mit dem vollen Arsenal nachrichtendienstlicher Mittel beobachtet werden - vom Abhören von Telefonaten bis zum Einsatz von V-Leuten.

Das Abstimmungsergebnis im Bundesvorstand ist erstaunlich. Denn neben Kalbitz gibt es mindestens zwei Flügel-Vertreter im Vorstand. Einer von ihnen ist Stephan Brandner, bekannt wegen seiner Ausfälle im Bundestag. Er enthielt sich der Stimme, heißt es aus AfD-Kreisen. Ein anderer, Stephan Protschka aus Bayern, stimmte sogar für die Auflösung.

Gauland hielt Meuthens Vorschlag für zu weit gehend

Darüber, dass mit dem „Flügel“ etwas geschehen müsse, darin war das Führungsgremium der AfD einig. Doch welche Maßnahme ergriffen und in welcher Frist sie erfolgen sollte, darüber wurde stundenlang gestritten. Ursprünglich, so heißt es, hatte sich Parteichef Jörg Meuthen dafür eingesetzt, den „Flügel“ per Beschluss bis Ende März aufzulösen. Das sollen andere, wie der Ehrenvorsitzende Alexander Gauland, als eine zu weitgehende Maßnahme erachtet haben. Gauland hatte den „Flügel“ immer wieder verteidigt, zuletzt Höcke sogar in der „Mitte der Partei“ verortet. Meuthen bestand aber in der Sitzung auf dem Wort „Auflösung“ und dem Setzen einer Frist.

Nach stundenlanger Debatte fand der Vorschlag des Ko-Parteichefs Tino Chrupalla eine Mehrheit, dem „Flügel“ selbst die Möglichkeit zur Auflösung zu geben. Es wurde als eine Brücke für die Landesverbände im Osten gesehen – Chrupalla stammt selbst aus Sachsen. Seinem Antrag schlossen sich Meuthen, die stellvertretende Vorsitzende Alice Weidel, die Berlinerin Beatrix von Storch und der aus Sachsen stammende Carsten Hütter an.

Ziel ist die Selbstauflösung

Der Beschluss bietet einige Vorteile: Denn eine innerparteiliche Strömung, die nach eigenen Angaben über keine Mitgliederliste und keine festen Strukturen verfügt, ist per Beschluss nur schwer aufzulösen. Gleichzeitig gibt der Bundesvorstand mit dem jetzigen Votum dem „Flügel“ die Chance, sich durch eine Selbstauflösung in die AfD einzureihen – oder aber als Abspaltung eine eigene Partei oder Bewegung zu gründen. Höcke und Kalbitz stehen jetzt jedenfalls im Zugzwang, diese Frage für sich zu entscheiden und sich dazu öffentlich zu erklären.

Zwar hat die AfD in Ostdeutschland, wo der „Flügel“ dominiert, die besten Wahlergebnisse für die AfD von bis zu 25 Prozent erreicht. Doch insgesamt haben die AfD-Landesverbände im Osten nur ein Fünftel aller 35.000 Mitglieder. Allein ein Landesverband wie Nordrhein-Westfalen hat von den Mitgliederzahlen her mehr Gewicht. Aus Nordrhein-Westfalen, aber auch aus anderen westlichen Landesverbänden wie Rheinland-Pfalz, Hessen, Hamburg oder Schleswig-Holstein waren die Forderungen erhoben worden, den „Flügel“ aufzulösen oder ihn zumindest dazu zu bringen, seine Strukturen offenzulegen. Die Strömung agiere wie eine Partei in der Partei, und zersetze so die ganze AfD, hatte es geheißen.

Gründen Höcke und Kalbitz eine eigene Partei?

Tatsächlich könnte sich eine schleichende Erosion des Flügels vollzogen haben. Höcke hatte sich zuletzt mit seinem Satz, Gegner des „Flügels“ in der AfD, müssten „ausgeschwitzt“ werden, auch nach Meinung mancher seiner Verteidiger einen schlechten Dienst erwiesen – ganz unabhängig davon, ob er damit ein Wortspiel mit dem Vernichtungslager „Auschwitz“ intendiert hatte. Kalbitz muss nachweisen, dass er nicht, wie zuletzt von der Zeitschrift „Spiegel“ unter Bezug auf den Verfassungsschutz berichtet, über viele Jahre Mitglied im neonazistischen Verein „Heimattreue Deutsche Jugend“ gewesen ist.

Es ist klar, dass der „Flügel“ sich gegen diesen Beschluss wehren wird. Höcke, Kalbitz und ihre Anhänger hätten die Möglichkeit, eine eigene Partei zu gründen. Doch das Beispiel der ehemaligen Vorsitzenden Bernd Lucke und Frauke Petry und auch das des politisch weit rechts stehenden André Poggenburg zeigt, dass ein Verlassen der Partei ein Sturz in die politische Bedeutungslosigkeit nach sich zieht.

„Wer geht, verliert“, heißt es in der AfD. Wenn die Mitglieder des „Flügels“ in der AfD bleiben, werden sie hingegen weiter ihren Einfluss ausüben. Denn ihre Überzeugungen und ihr Netzwerk werden sie auch nach einem möglichen Auflösungsbeschluss nicht verlieren. Doch das Kraftzentrum der AfD zu sein wird für sie schwieriger werden. Es ist freilich kein Ruhmesblatt für die Gegner des „Flügels“ in der AfD, dass es erst einer Entscheidung des Verfassungsschutzes bedurfte, um zu dieser Entscheidung zu kommen.