Erzbistum Freiburg : Im Südwesten klappt die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals

Kürzlich erreichte die F.A.Z.-Redaktion eine ungewöhnliche Bitte. Die Vorsitzende einer Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs einer Erzdiözese wünschte einen Aufruf zu lesen, der an Betroffene sexuellen Missbrauchs im Raum der katholischen Kirche in Deutschland sowie an deren Angehörige gerichtet ist. Diese sollten sich bei der fraglichen Kommission melden und ihre Erfahrungen für die Aufarbeitung des Unrechts zur Verfügung stellen, das ihnen widerfahren sei.

Außerdem suche man Personen, die in dem noch zu gründenden Betroffenenbeirat der Erzdiözese mitwirken wollten. Diese müssten sexuelle Gewalt nicht ausschließlich in Pfarreien erfahren haben. Als mögliche Tatorte wurden auch Internate, Heime und Jugendarbeit genannt – die Caritas und ihre Einrichtungen mit Ausnahme der Kindergärten seltsamerweise nicht.