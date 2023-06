Beim Parteitag der Freien Wähler in Fulda wirft Aiwanger der Ampel eine „Wirtschaftsvernichtungspolitik“ vor. Zu seiner umstrittenen Rede in Erding schweigt er. Bei den Mitgliedern kam die gut an.

Beim Bundesparteitag der Freien Wähler in Fulda hat Parteichef Hubert Aiwanger die Bundesregierung abermals scharf kritisiert. Diese betreibe eine „ideologische Energiepolitik“. Die Ampel beabsichtige, durch hohe Energiepreise eine Lenkungswirkung hin zu einem geringeren Energieverbrauch zu erzielen. Stattdessen seien aber niedrigere Strompreise nötig, um Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Das Energieeffizienzgesetz, durch das der Energieverbrauch in Deutschland um rund 22 Prozent bis 2030 sinken soll, bezeichnete Aiwanger als „planwirtschaftlich“. Das sei „keine Wirtschaftspolitik, sondern Wirtschaftsvernichtungspolitik“, so Aiwanger am Samstag.

Zwei Wochen nach seiner umstrittenen Rede auf einer Kundgebung im bayerischen Erding gegen das Gebäudeenergiegesetz bekräftigte Aiwanger, dass eine große Mehrheit der deutschen Bevölkerung, aber auch der Wähler der Ampelparteien, gegen das Gesetz sei. Zur massiven Kritik an seiner Aussage in Erding, „die schweigende große Mehrheit des Landes“ müsse sich „die Demokratie zurückholen“, äußerte er sich in seiner Rede auf dem Parteitag jedoch nicht.

Der Freie-Wähler-Chef warf der Bundesregierung vor, durch die geplante Kürzung der Bundesmittel für die regionale Wirtschaftsförderung besonders dem Mittelstand zu schaden. Stattdessen werde Geld woanders „verballert“, etwa beim Bürgergeld. Aiwanger kritisierte zudem die Wirtschaftspolitik der EU. Europa sei in den letzten Jahren gerade gegenüber den USA wirtschaftlich „massiv zurückgefallen“ und verliere in der Bevölkerung an Rückhalt.

„Ideologiefreie Partei der Mitte“

Aiwanger forderte neben dem Ausbau der europäischen Mikrochip-Herstellung und dem Aufbau einer eigenen Solarmodulproduktion auch die Förderung der Wasserstoffindustrie. Eine Energiepolitik, die auf klimafreundlich erzeugten Wasserstoff setze, sei zugleich eine „Friedenspolitik“, da es „Dutzende potentielle Lieferländer“ gäbe und man sich nicht in Abhängigkeit von wenigen Staaten begebe. Man müsse aber auch akzeptieren, wenn importierter Wasserstoff mit Atomkraft erzeugt werde, so Aiwanger.

Im Anschluss an seine Rede stellten die Freien Wähler ihre Kandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr auf. Engin Eroglu, Vorsitzender der Freien Wähler Hessen und bereits seit 2019 EU-Abgeordneter, erhielt Listenplatz zwei hinter der Spitzenkandidatin Christine Singer aus Bayern. Eroglu glaubt nicht, dass Aiwangers Rede in Erding und die Empörung darüber den Freien Wählern mit Blick auf die hessische Landtagswahl im Oktober oder die Europawahl schaden könnten. Er führt die Kritik an seinem Bundesvorsitzenden darauf zurück, dass politische Mitbewerber einen Einzug der Freien Wähler in den Bundestag im Jahr 2025 befürchteten.

„Wir haben als ideologiefreie Partei der Mitte die Chance, Volkspartei zu werden“, so Ero­glu gegenüber der F.A.Z. In Hessen werde man im Herbst die Fünfprozenthürde schaffen. Bei der Europawahl sei das Ziel, mit vier bis sechs Abgeordneten ins Parlament einzuziehen. Momentan sitzt dort für die Freien Wähler neben Eroglu nur seine Kollegin Ulrike Müller aus Bayern.

Auch bei anderen Mitgliedern der Freien Wähler, die beim Parteitag in Fulda dabei waren, erhielt Aiwanger Zuspruch für seine Rede in Erding. „Was er gesagt hat, war harmlos“, sagte ein Vertreter aus dem rheinland-pfälzischen Landesverband. Es sei Ausdruck dessen, „was die Freien Wähler denken“. Andere sahen den Auftritt aber auch kritisch: Eine Teilnehmerin aus Hessen sagte, sie halte Aiwangers Widerstand gegen das Gebäudeenergiegesetz zwar „im Kern für richtig“. Der „populistische“ Stil seiner Rede in Erding komme aber wohl nicht überall gut an. Ein Parteikollege ergänzte: „Die Formulierung war vielleicht schon ein bisschen danebengegriffen.“