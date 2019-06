Auf Facebook gibt es eine Seite, die Philipp Amthor gewidmet ist, sie heißt „Philipp Amthor Ultras“ und hat mehr als fünftausend Fans. Sie sind einer der Betreiber – und wollen nur anonym mit mir reden. Schämen Sie sich etwa, ein Amthor-Ultra zu sein?

Nein! Aber das Internet ist kein Ort der Liebe. Wir wollen uns da nicht exponieren. Was ich sagen kann: Wir machen die Seite zu zweit, wir sind Anfang, Mitte zwanzig, wir arbeiten im Norden...

Okay, zurück zu Amthor. Sie huldigen dem jungen Ueckermünder in den höchsten Tönen: Er sei der nächste Kanzler, die Greta Thunberg des Bundestags, der Jens Spahn der Generation Z. Amthors Gesicht montieren Sie auf Bildern unter den Haarschopf von Che Guevara. Was elektrisiert Sie so an Amthor?