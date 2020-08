Corona-Maßnahmen : Worauf sich Bund und Länder verständigt haben

Bei der Begrenzung von privaten Feiern können sich Bund und Länder nicht auf eine gemeinsame Linie verständigen – die Gastgeber sollen entscheiden, was sie verantworten können. In anderen Punkten herrschte mehr Einigkeit.

Mit über zwei Stunden Verspätung ging die Videokonferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin am Donnerstag zu Ende. Dass die Uneinigkeit groß war, hatten die Ministerpräsidenten unterschiedlicher Länder schon vorher zu erkennen gegeben. Und es soll hinter den Kulissen auch heftig gekracht haben. Weil die Akzeptanz für Corona-Regeln in der Bevölkerung schwindet, war der Druck gewachsen, sich auf bundeseinheitliche Regeln zu einigen. Besondere Schwierigkeiten hatten damit die Länder mit niedrigen Infektionszahlen.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. F.A.Z.

So sah sich Sachsen-Anhalt nicht in der Lage, die Verstöße gegen die Maskenpflicht mit einem Bußgeld von mindestens 50 Euro zu ahnden. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hatte in der Diskussion ein Mindestbußgeld abgelehnt und darauf gedrungen, seinen Alleingang in einer Protokollnotiz festzuhalten. In seinem Land hielten sich die Menschen an die Corona-Regeln, hatte Haseloff argumentiert. Warum Haseloff, dessen Weigerung angesichts niedriger Infektionszahlen System hat, dann nicht zugestimmt hat, verstehen einige seiner Kollegen nicht, denn seine Bürger wären vom Bußgeld schließlich nicht betroffen.

Das Mindestbußgeld soll bei allen Verstößen gegen die Maskenpflicht gelten, nicht nur in Bussen und Bahnen. Einige Länder wie Bayern hatten hohe Bußgelder erlassen, andere gar keine – unter ihnen etwa Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt oder das Saarland. Auch in Hamburg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz liegen die Regeln gegenwärtig noch unter einem Mindestbußgeld von 50 Euro. Die Landesregierung in Sachsen hatte bereits entschieden, vom 1. September an bei Verstößen gegen die Maskenpflicht im Nahverkehr und in Geschäften ein Bußgeld von 60 Euro zu erheben.

„Wir haben jeden Tag Übergriffe“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte erst am Montag angekündigt, das Bußgeld für Maskenverweigerer auf 250 Euro im einmaligen Fall und bis 500 Euro bei mehrmaligen Verstößen anzuheben. In Nordrhein-Westfalen etwa liegt das Bußgeld derzeit bei 150 Euro, in Hamburg bei 40 Euro. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte die Bundesländer in der vergangenen Woche aufgefordert, einheitliche Bußgelder bei Verstößen gegen die Maskenpflicht einzuführen. Dies gehe aber nur mit Kontrollen.

Die Frage ist jedoch, wer die Einhaltung der Maskenpflicht kontrollieren soll. Aus Gewerkschaftssicht dürfen Zugbegleiter nicht dafür verantwortlich gemacht werden, die Maskenpflicht in der Bahn durchzusetzen, und Busfahrer werden es in ihren Bussen auch nicht tun. „Wir haben jeden Tag Übergriffe. Wir wollen die Kollegen nicht ans Messer liefern“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Klaus-Dieter Hommel. Aus Sicht der EVG kann diese hoheitliche Aufgabe allein die Bundespolizei wahrnehmen.