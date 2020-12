Auf der Covid-Station : „Und plötzlich fällst du von der Schüssel“

Als Herbert Becker vor drei Wochen von der Intensivstation kam, schmiss er als Erstes den Rollator weg. „Ich lauf doch nicht mit dem Rollator durch Zeppelinheim!“, ruft der 83 Jahre alte Herr entrüstet. Und seine Frau seufzt: „Er meint, er wär fit.“

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Vergangenes Jahr radelte Becker noch von Prag nach Dresden. An der tschechischen Grenze ist er dann „auf die Schnauze geflogen“. Da fragten manche: Wieso fährt ein 80-Jähriger überhaupt mit dem Fahrrad so weit weg? Gisela Becker: „Allerdings.“ Aber Herbert Becker meint, Astrid Lindgren sei ja auch noch mit achtzig auf Bäume geklettert. Und er habe ebenfalls vor, wieder Berge zu besteigen, trotz Corona.

Becker kennt sich aus in seiner Heimat. In Neu-Isenburg war er Bürgermeister und Stadtrat, machte den Frankfurter Flughafen und den Fußballclub Eintracht ein kleines Stückchen größer. „Aber was da in den Kliniken läuft, das kriegst du draußen gar nicht mit!“, ruft Becker, so wie er eigentlich alles ruft, was er sagt. Deshalb hat er zu sich eingeladen heute. Er möchte erzählen, was er im Krankenhaus erlebt hat.

Herbert Becker ist so groß, dass er sich mühsam aus seinem kleinen Polo schälen muss. Er wohnt nur ein paar Gehminuten vom S-Bahnhof entfernt, aber es nieselt, und Gäste holt man eben ab. Halb General, halb Schlitzohr, streckt er die Hand aus: „Ich bin sauber!“ Man sieht, dass ihm diese Mutprobe ein großes Vergnügen ist.

Zeppelinheim, eine Station vor New York

Becker ist ein Mann, der um das Auto herumgeht, um die Beifahrertür zu öffnen. Und der während dieser drei Schritte sofort von Passanten erkannt wird. „Ach, Herr Becker!“, ruft eine junge Mutter, und Becker beugt sich entzückt über ihren Kinderwagen. „Ich war ja hier mal Bürgermeister“, sagt er entschuldigend in den startenden Motor hinein. Und dann, feierlich: „Willkommen in Zeppelinheim. Eine Station vor New York.“ Hinter der Windschutzscheibe liegt der Frankfurter Flughafen, und all das, Zeppelinheim, der Flughafen und die weite Welt, das ist Beckers Leben.