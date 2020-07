SPD-Ko-Vorsitzende : Auch Esken bekam wohl „NSU 2.0“-Drohmail

Die SPD Ko-Vorsitzende Saskia Esken hat nach eigener Aussage eine rechtsextreme Drohmail bekommen, die mit „NSU 2.0“ unterschrieben war. „Der Inhalt ist so scheußlich, das man’s gar nicht beschreiben kann“, sagte sie im SWR-Interview der Woche. Sie sei mit Mord bedroht worden und habe die Drohmail zur Anzeige gebracht. Im Normalfall sei da aber leider nichts zu erreichen, weil die Täter nicht zu ermitteln seien. „Ich fühle mich nicht bedroht, aber es macht mir deutlich, dass die Bedrohungslage allgemein steigt. Es macht mich eher unruhig für die Gesellschaft als für mich“, so Esken.

Rechtsextreme Drohmails mit dem Absender „NSU 2.0“ haben zahlreiche Politikerinnen und Politiker erhalten, darunter besonders viele Frauen. Auch die Journalistin Maybrit Illner und der Journalist Deniz Yücel sind bedroht worden, ebenso der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, und der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek. In mehreren Fällen wurden Daten der Bedrohten über hessische Polizeicomputer abgefragt. Ein Sonderermittler soll aufklären, ob es ein rechtes Netzwerk in der hessischen Polizei gibt.

Esken hatte vor wenigen Wochen die Arbeit des hessischen Innenminister Peter Beuth bei der Aufklärung der Drohmail-Affäre kritisiert. Dieser sei anscheinend „mehr mit Organisationsfragen in der Spitze seines Hauses beschäftigt als mit der Sachaufklärung“. Solange die Urheber der Mails und die darin verwickelten Personen innerhalb des Polizeiapparats nicht gefunden seien, drohe den hessischen Sicherheitsbehörden womöglich ein weiterer Vertrauensverlust, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Zuvor hatte die SPD-Chefin einen latenten Rassismus in den Reihen deutscher Sicherheitskräfte beklagt. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte Esken im Juni, dieser müsse „durch Maßnahmen der Inneren Führung erkannt und bekämpft werden“. Damit bei der Aufarbeitung von Polizeigewalt nicht der Eindruck entstehe, dass polizeilicher Korpsgeist die Ermittlungen schwerer wiege als die Rechte der Bürgerinnen und Bürger, forderte Esken eine unabhängige Stelle zur Untersuchung entsprechender Fälle.

Nachdem ihre Aussagen auf scharfe Kritik von Unions-Politkern und Polizeigewerkschaftern stieß, stellte Esken klar, es sei nicht ihre Absicht gewesen Polizeibeamte „unter Generalverdacht“ zu stellen. „Ich glaube nicht, dass das Rassismusproblem in der Struktur liegt, sondern das Problem liegt in einzelnen Fällen“, so Esken nach dem Besuch einer Polizeiakademie in Niedersachsen im Juni.