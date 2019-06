Wenn in der Politik nur noch der Witz regiert und auch nicht klar ist, wer ihn bezahlt, dann könnte es bald wieder ernst werden.

Endlich einmal eine Partei, die es ernst meint: „Wir meinen Politik ernst, aber unsere Kommunikation ist satirisch.“ Bei den „Altparteien“ sei es gerade umgekehrt. So warb gerade ein frischgebackener Mandatsträger der „Partei“. Sie ist mit beachtlichem Erfolg – vor allem in Berlin und bei Erstwählern – wieder ins Europaparlament eingezogen; etwa mit der Forderung, die Leugnung des Klimawandels unter Strafe zu stellen und Flüchtlinge in die DDR zurückzuführen.

Zwar verdanken wir der aufstrebenden „Partei“ durchaus einige bemerkenswerte, ernste Einblicke in den Betrieb etwa des Europäischen Parlaments, die von einem Abgeordneten der Volksparteien nicht zu erwarten sind. Und ihre Mitglieder nehmen durchaus am parlamentarischen Leben mit Sitz und Stimme teil.