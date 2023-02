Kerzen und Blumen im Bahnhof Brokstedt in einem Wartehäuschen. Bei einer Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg waren am 25. Januar bei Brokstedt zwei junge Menschen getötet und fünf weitere Personen verletzt worden. Bild: dpa

Nachdem bekannt geworden ist, dass sich der mutmaßliche Angreifer von Brokstedt im Gefängnis zuvor extremistisch geäußert hatte, steigt der Druck auf die Hamburger Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne). „Wenn es sich bewahrheitet, dass Ibrahim A. in der Haft mit Attentaten drohen konnte und trotzdem ohne Konsequenzen auf freien Fuß gesetzt wurde, wird Justizsenatorin Gallina nun endgültig nicht mehr zu halten sein“, teilte Dennis Thering, Vorsitzender der oppositionellen CDU-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft, am Montag mit. Dem Justizausschuss seien „entscheidende Informationen vorenthalten“ worden, so Thering. Die CDU will nun eine Sondersitzung des Gremiums beantragen.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Auch Cansu Özdemir, justizpolitische Sprecherin der Fraktion die Linke, teilte mit: In der Justizausschusssitzung am vergangenen Donnerstag seien der Opposition und der Öffentlichkeit relevante Informationen vorenthalten worden. Eine Sondersitzung sei unumgänglich, Senatorin Gallina müsse Konsequenzen ziehen. „Es reicht jetzt“, so Özdemir.