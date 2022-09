Attentat auf Olympia : „Wir können nicht wiedergutmachen, was geschehen ist“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Hinterbliebenen der Opfer des Anschlags auf die israelische Olympiamannschaft 1972 in München um Vergebung gebeten. Bei der Gedenkveranstaltung am 50. Jahrestag in Fürstenfeldbruck sagte Steinmeier im Beisein von Hinterbliebenen sowie des israelischen Präsidenten Yitzhak Herzog: „Wir können nicht wiedergutmachen, was geschehen ist, auch nicht, was Sie an Abwehr, Ignoranz und Unrecht erfahren und erlitten haben. Das beschämt mich. Ich bitte Sie als Staatsoberhaupt dieses Landes und im Namen der Bundesrepublik Deutschland um Vergebung für den mangelnden Schutz der israelischen Athleten damals bei den Olympischen Spielen in München und für die mangelnde Aufklärung danach; dafür, dass geschehen konnte, was geschehen ist.“

50 Jahre habe es bis zu einer Einigung über eine angemessene Entschädigung gedauert. Aber auch die jetzt gefundene Verständigung werde nicht alle Wunden heilen können, sagte Steinmeier. Am 5. September 1972 hatten palästinensische Terroristen Mitglieder der israelischen Mannschaft als Geiseln genommen. Die Befreiungsaktion auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck scheiterte. Am Ende starben elf Israelis, ein bayerischer Polizist und fünf Terroristen. Die Hinterbliebenen aus Israel kämpften jahrzehntelang erfolglos um eine Entschädigung, eine Entschuldigung und um eine historische Aufarbeitung. Eine Einigung, unter anderem über 28 Millionen Euro Entschädigung, war erst vergangene Woche zustande gekommen.

Deutschland sei nicht vorbereitet gewesen auf einen solchen Anschlag, hätte es aber sein müssen. „Auch das gehört zur bitteren Wahrheit“, sagte Steinmeier. Das Bekenntnis sei überfällig, dass die Geschichte des Attentats auch eine „Geschichte von Fehleinschätzungen und von furchtbaren, von tödlichen Fehlern, ja, eines Versagens war“. Auch 50 Jahre später seien immer noch viel zu viele Fragen offen, sagte Steinmeier.

Mehr zum Thema 1/

Es müssten Antworten gefunden werden, warum etwa die überlebenden Täter so schnell abgeschoben und nie juristisch belangt worden seien, warum die deutschen Sicherheitskräfte so überfordert gewesen seien oder warum Akten jahrzehntelang unter Verschluss gehalten worden seien. Eine israelisch-deutsche Historikerkommission solle nun mehr Licht in dieses dunkle Kapitel bringen. Die Angehörigen hätten ein Recht darauf, endlich die Wahrheit zu erfahren, betonte Steinmeier.