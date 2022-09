Attentat auf Olympia : „Es ist Ihr Schmerz, der Schmerz der Angehörigen“

Die Vertreterin der Angehörigen des Olympia-Attentats, Ankie Spitzer, und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montag in Fürstenfeldbruck; im Hintergrund der israelische Präsident Izchak Herzog Bild: dpa

Was vor einigen Tagen noch völlig in Frage stand, wurde am Montag nun doch Realität: An der Gedenkveranstaltung zum 50. Jahrestag des Olympia-Attentats nahm am Fliegerhorst Fürstenfeldbruck nicht nur der israelische Staatspräsident Izchak Herzog teil, auch Hinterbliebene der israelischen Terroropfer waren gekommen. Am 5. September 1972 war hier, gut 30 Kilometer von München entfernt, eine Polizeiaktion, mit der Angehörige der israelischen Olympiamannschaft aus der Hand palästinensischer Terroristen befreit werden sollten, katastrophal gescheitert. Dabei wurden alle israelischen Geiseln und ein deutscher Polizist getötet, außerdem fünf der acht Terroristen. Zwei Israelis waren schon im Olympischen Dorf umgebracht worden.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München.



Herzog, der als Junge auf der Fahrt zur Schule im Beisein seines Vaters vom Anschlag erfahren hatte, sprach von einem „immerwährenden Schmerz“. Jeder der Getöteten habe ein Vakuum hinterlassen, das sich nie mehr wieder füllen werde. Er kritisierte Deutschland für die „Gleichgültigkeit“, mit der das Land jahrzehntelang auf den Anschlag und seine Opfer geblickt habe, würdigte aber die zuletzt erreichte Einigung auf höhere Entschädigungszahlungen und die Zusicherung der Bundesregierung zu einer fundierten Untersuchung der Ereignisse und von deren Aufarbeitung. Nur deswegen waren die Angehörigen gekommen.