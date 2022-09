AKW-Streckbetrieb : Was ist nun bei den Grünen los?

Es ist noch nicht lange her, da gaben sich die Grünen alle Mühe, sich öffentlich nicht zu sehr über ihre Umfragewerte und die guten Ergebnisse bei den Landtagswahlen zu freuen. Die Ampel müsse strahlen, nicht nur die Grünen, hieß es. Nun leuchtet auch das grüne Licht schwächer, das hat viele Gründe. Zwei Themen drücken besonders auf die Stimmung: die Gasumlage und die Atomfrage.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg.

Diese Woche war „Putzwoche“, wie ein Grüner sagte. Beide Probleme würde die Partei am liebsten rauskehren. Das dürfte nicht gelingen, aber Habeck hat die Dinge zumindest auf den Weg gebracht. Am Dienstag hat er angekündigt, dass zwei Atomkraftwerke am Netz bleiben können, zusammen mit dem Kanzler und Finanzminister Christian Lindner (FDP) verkündete er am Donnerstag das Aus der Gasumlage.

Zum Schicksal der beiden Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim 2 gibt es offiziell noch keine Entscheidung. Habeck hatte seine Wort wohl gewählt: Man werde die beiden Meiler im ersten Quartal 2023 „wohl“ am Netz lassen. „Das ist der Stand heute.“ Er hatte sich mit den Betreibern auf Eckpunkte für die sogenannte Einsatzreserve geeinigt. Es soll nun alles vorbereitet werden, damit die beiden Atomkraftwerke über den 31. Dezember, das offizielle Datum des Atomausstiegs, hinaus Strom produzieren können.

„Der Atomausstieg ist 31.12.2022 beschlossene Sache“

Die Formulierung lässt Raum für Interpretationen. Das war schon beim Begriff der Einsatzreserve so, die manche als Bestätigung des Atomausstiegs und andere als dessen Verschiebung verstanden. Die Gegner eines Weiterbetriebs hoben hervor, dass noch nichts entschieden sei. Britta Haßelmann, Fraktionsvorsitzende der Grünen und eine engagierte Kämpferin gegen die Atomkraft, hat gleich am nächsten Morgen im Deutschlandfunk gesagt, dass Habecks Ankündigung keine Laufzeitverlängerung bedeute. „Der Atomausstieg ist 31.12.2022 beschlossene Sache, dabei bleibt es auch. Die Atomenergie hat keine Zukunft.“ Jürgen Trittin, eigentlich bekannt für seine deutlichen Worte, äußerte sich im „Spiegel“ etwas verdruckst: Er rate „für einen eventuellen Streckbetrieb der zwei Kernkraftwerke zu einem ordentlichen und ergebnisoffenen Verfahren“, Habeck solle keine Ergebnisse vorwegnehmen. Wer die endgültige Entscheidung trifft, ist noch umstritten. Die grüne Bundestagsfraktion steht auf dem Standpunkt, dass die Notlage durch das Parlament festgestellt werden muss. Aus Sicht der Regierung soll das aber gerade keine politische Entscheidung sein.

„Gallisches Dorf der Anti-AKW-Bewegung“

Die Fraktion sei eine Art „gallisches Dorf der Anti-AKW-Bewegung“, sagte ein Grüner. Tatsächlich ist es in der Breite der grünen Partei mit ihren mittlerweile 125 000 Mitgliedern im Vergleich deutlich ruhiger. Das hat wohl auch damit zu tun, dass die beiden Parteivorsitzenden sich alle Mühe gaben, die Basis mitzunehmen. Mehrere Dutzend Telefonkonferenzen soll die Parteispitze allein zu dieser Frage mit Grünen auf allen Ebenen geführt haben. Auf dem Parteitag der Grünen, der in zwei Wochen beginnt, bringt der Bundesvorstand selbst einen Antrag zur Atomkraft ein. In der Parteizentrale ist keine Angst zu verspüren, dass er scheitert.

Nur unwesentlich größer ist die Nervosität mit Blick auf Niedersachsen, wo am nächsten Sonntag ein neuer Landtag gewählt wird. Die eng mit der Anti-AKW-Bewegung verbandelten niedersächsischen Grünen hatten im Sommer parteiintern stark darauf hingewirkt, dass die Nutzung der Atomkraft in Deutschland wie vorgesehen an Sylvester endet. Der von Habeck präsentierte Stresstest-Resultat schien diesem Ansinnen weitgehend zu entsprechen. Dass der Bundeswirtschaftsminister nun seine Notfall-Option zieht, treibt die Grünen in Hannover allerdings auch nicht auf die Barrikaden. Es gebe zwar eine „gewisse Enttäuschung“, gesteht der grüne Ko-Spitzenkandidat Christian Meyer ein. „Aber wir bleiben doch weiterhin im Rahmen des Stresstestergebnisses: Die beiden AKWs im Süden laufen etwas länger.

Lokale Atomkraft-Gegner nicht in Aufruhr versetzen

Das niedersächsische AKW in Lingen geht wie geplant am 31. Dezember vom Netz.“ Letzteres ist für die Grünen wichtig, weil dadurch die lokalen Atomkraft-Gegner im Landesverband nicht in Aufruhr versetzt werden. Parteiintern habe es nach Habecks Ankündigung daher auch keine größere Aufwallung gegeben, heißt es.