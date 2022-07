Diskussion um Laufzeiten : Ist Kernkraft wieder eine Option?

Wäre der Weiterbetrieb der drei letzten Kernkraftwerke auf sichere Weise technisch möglich?

Rein technisch betrachtet spricht dafür Einiges. Der Nuklearverband Kerntechnik Deutschland, früher Deutsches Atomforum genannt, versichert, dass die Anlagen alle Sicherheitsanforderungen erfüllten und aus technischer Sicht weiterlaufen könnten. Das zuständige Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) widerspricht dieser Einschätzung nicht grundlegend. Natürlich seien die Atomkraftwerke (AKW) sicher, heißt es, sonst wären sie ja nicht am Netz. Die Technik verhalte sich am 1. Januar 2023 nicht anders aus als am 31. Dezember 2022. Aber die Kraftwerke seien unternehmerisch, personell und in der Brennstoffbeschaffung nun einmal auf ein Aus des Leistungsbetriebs zum Jahresende eingestellt.

Diese „organisatorischen und menschlichen Faktoren sind ganz entscheidend für die Sicherheit“, teilt das Haus von Steffi Lemke (Grüne) mit. „Deshalb ist wegen solcher Umstände ein erhöhtes Risiko für den Betrieb wahrscheinlich.“ Die Bundesregierung, jedenfalls der grüne Teil davon, ist also der Ansicht, dass der Weiterbetrieb zwar technisch möglich ist, aber nur, wenn man die Sicherheitserfordernisse zurückstellt und wenn der Staat die Risiken übernimmt. Dazu ist Berlin nicht bereit. Dort ist zu hören, auch die Betreiber selbst hielten Laufzeitverlängerungen nur unter der Maßgabe für möglich, dass es Abstriche bei den Sicherheitsüberprüfungen und den Nachrüstungsanforderungen gebe.

Was sagt der TÜV?

In Bayern hat das Umweltministerium den TÜV Süd um eine Prüfung gebeten, ob das Kernkraftwerk Isar 2 von Preussen-Elektra/Eon aus technischer Sicht am Netz bleiben könnte. Das Ergebnis, das der F.A.Z vorliegt, ist eindeutig: „Aus technischer Sicht bestehen gegen den weiteren Betrieb nach dem 31.12.2022 keine Bedenken.“ In der Bundesregierung wird dieses Gutachten aber sehr kritisch gesehen, vor allem die Vorstellung, die notwendigen Sicherheitsprüfungen ließen sich quasi „nebenbei“ erledigen. Für bedenklich hält man dort auch das Argument, das Ausbleiben der letzten großen Sicherheitsüberprüfung heiße nicht automatisch, dass es Abstriche an der Schadensvorsorge gebe.

Wie steht es um die Periodischen Sicherheitsüberprüfungen (PSÜ), die Grundlage für einen risikofreien Betrieb sind?

Eigentlich schreibt das Atomgesetz diese Herz-und-Nieren-Tests alle zehn Jahre vor. Anders als etwa in Frankreich, wo die Kraftwerke mehrere Monate lang stillstehen, erfolgen die Überprüfungen in Deutschland während des Betriebs, erstrecken sich dann aber über Jahre. Die letzten PSÜ wären 2019 fällig gewesen. Doch hat der Gesetzgeber angesichts der bevorstehenden Abschaltungen über eine Ausnahmebestimmung im Atomgesetz eine Zusatzfrist von drei Jahren gewährt. Im Gegenzug verpflichteten sich die Betreiber noch einmal ausdrücklich, den Betrieb anschließend einzustellen. Das BMUV sagt, 13 Jahre ohne PSÜ seien das Maximum, die Frist könne keinesfalls ausgedehnt werden: „Ein zusätzlicher Betrieb durch eine Laufzeitverlängerung würde ohne die Erkenntnisse aus einer PSÜ erfolgen und deshalb ein nicht hinnehmbares Risiko darstellen.“ Der Atomausstieg Ende des Jahres sei auch deshalb „zwingend“.

Was sagen Experten zur Notwendigkeit der PSÜ?

Fachleute teilen die Bedenken der Bundesregierung. Ein Verzicht auf die PSÜ bedeute, dass die Anlagen möglicherweise nicht mehr den aktuellen Sicherheitsanforderungen entsprächen, sagt etwa Nikolaus Müllner vom Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften in Wien. In den drei AKW sei vermutlich auch auf Nachrüstungen verzichtet worden, die sich nicht mehr gelohnt hätten. Anzunehmen sei deshalb ein „Nachrüstungsstau“, so der Wissenschaftler: „Ohne PSÜ wäre nicht davon auszugehen, dass die Anlagen die aktuellen Sicherheitsanforderungen erfüllen.“ Hingegen argumentiert die Branche, dass es keinerlei Anzeichen dafür gebe, dass wegen der ausgebliebenen PSÜ Defizite in der Sicherheitstechnik unentdeckt geblieben seien. Kernkraftwerke unterlägen der permanenten Aufsicht und den regelmäßigen Prüfungen durch die zuständigen Behörden, die Mängel entdecken würden. Auch die Gesellschaft für Reaktorsicherheit GRS ist der Ansicht, dass sich die PSÜ nachholen ließen, sofern das Atomgesetz entsprechend geändert würde.

Bis wann reicht der Brennstoff für die Reaktoren?