Unabhängiger von Russland : Sollen die Atomkraftwerke länger laufen?

Ist es sinnvoll, die durch den Ukrainekrieg entstehenden Energielücken zu überbrücken, indem die drei noch Strom produzierenden Atomkraftwerke weiterbetrieben werden? In Baden-Württemberg sprach sich kürzlich eine Mehrheit von 57 Prozent der befragten Bürger für eine Laufzeitverlängerung aus. 28 Prozent sind nach der Umfrage der Allensbacher Meinungsforscher weiterhin dafür, die verbliebenen drei Kraftwerke Ende des Jahres abzuschalten.

In Belgien beschloss die Regierung kürzlich, zwei Atomkraftwerke über das Jahr 2025 hinaus zu betreiben. Die Ampelregierung in Berlin hingegen, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Umweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne), lehnt eine Laufzeitverlängerungs aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sicherheit aber ab. Die Landesregierungen beantworten die Frage unterschiedlich. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will mindestens die drei am Netz verbliebenen Atomkraftwerke länger laufen lassen, um Strom für „zehn Millionen Menschen“ zu erzeugen, wie er sagt. Mittlerweile spricht er von fünf Kraftwerken, denn Söder will auch abgeschaltete Anlagen wieder in Betrieb nehmen. Sonst werde der Energiepreis zur Armutsfalle und zum Standortnachteil. „Das wäre reine grüne Ideologie.“

„Technische Voraussetzungen“ zum Weiterbetrieb gegeben

Ist die Ablehnung etwa der baden-württembergischen Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) wirklich ideologisch motiviert? Das Bekenntnis zum Atomausstieg gehört immerhin zu den wichtigsten Überzeugungen der Grünen seit ihrer Gründung. Die bayerische Staatsregierung führt an, es bedürfe nur einer Änderung des Atomgesetzes. Die „technischen Voraussetzungen zum Weiterbetrieb von Isar 2“ seien gegeben. Mit dem vorhandenen Reaktorkern könne die Anlage bis zum Frühjahr 2023 ununterbrochen weiter laufen. Wenn die Brennelemente ausgewechselt würden, sei sogar der „Weiterbetrieb bis Herbst 2023“ möglich, heißt es. Das Kraftwerk „erfüllt die strengen Kriterien für eine sicheren Betrieb“ auch über 2022 hinaus, teilt das von Thorsten Glauber (Freie Wähler) geführte bayerische Umweltministerium mit.

Das baden-württembergische Umweltministerium unter Leitung der grünen Ministerin Walker beurteilt die Sache skeptischer. Es geht um das Kraftwerk Neckarwestheim II. Damit es weiterlaufen kann, müssten „Brennstoffpellets, Hüllrohre, Abstandshalter“ und weitere Teile speziell angefertigt werden. „Eine Fertigungsdauer von rund eineinhalb Jahren erscheint realistisch“, teilt das Ministerium mit. Entscheidend für den weiteren Betrieb sei die Frage, welche Sicherheitsprüfungen der Bundesgesetzgeber für diesen Fall vorschreibe. Einige Fachleute halten es für möglich, eine Sicherheitsprüfung innerhalb weniger Monate umzusetzen, doch in Stuttgart sieht man das anders.

Eine Sicherheitsüberprüfung sowie die „Erstellung der dazu erforderlichen Dokumente auf Betreiberseite“ bräuchten ein bis zwei Jahre, heißt es. Außerdem haben Umweltministerin Walker und ihre Fachleute Bedenken, ob das Kernkraftwerk auf dem „jetzt noch vorhandenen hohen Sicherheitsniveau“ über den 31. Dezember 2022 hinaus zu betreiben wäre. „Die Betreiber haben ihre Planungen zum Beispiel bei Personal und Organisationsablauf an dem im Atomgesetz festgeschriebenen Abschaltzeitpunkt ausgerichtet. So wurden unter anderem Vorruhestandsregelungen für Beschäftigte getroffen und Dienstleistungsverträge gekündigt. Dies alles rückgängig zu machen, dürfte schwierig, wenn nicht unmöglich sein.“