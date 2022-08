Niedersachsens Umweltminister : Lies: Kein Streckbetrieb für Atomkraftwerk Emsland

Aktualisiert am

Niedersachsens Umweltminister Lies schließt Weiterbetrieb aus: Luftbild des Kernkraftwerks Emsland (Archivbild) Bild: dpa

Niedersachsens Umweltminister kündigt an: „Der Reaktor wird zum Jahresende vom Netz gehen“. Olaf Lies will keine neuen Brennstäbe bestellen, dies wäre „ein Wiedereinstieg in die Kernenergie, den wir nicht wollen“.