Schon vor zwölf Jahren war es nicht das letzte Wort, das Markus Söder auf die Frage „Atomkraft?“ gesprochen hat. Damals, im März 2011, nach der Reaktorkata­strophe im japanischen Fukushima hatte der über Nacht ergrünte Söder als bayerischer Umweltminister ein lautes „Nein danke!“ zum Weiterbetrieb deutscher Kernkraftwerke gerufen.

Allein in der Union stand der CSU-Mann als entschlossener Befürworter eines schnelleren Atomausstiegs nicht. Noch vor Söder an die Spitze der Ausstiegsbewegung und mit bangem Blick auf die Landtagswahl in Baden-Württemberg hatte sich die Physikerin Angela Merkel gesetzt, gefolgt von den Ministerpräsidenten von CDU und CSU.

Söder bereut sein Nein nicht

Nun ist es wieder Söder, diesmal als CSU-Vorsitzender und bayerischer Ministerpräsident, der sich gewohnt geschmeidig und wohl auch im Blick auf eine ebenso wichtige Landtagswahl den Bürgern als entschlossener Befürworter des Weiterbetriebs alter und des Baus neuer Atomkraftwerke präsentiert.

Mehr zum Thema 1/

Sein damaliges Nein zur Atomkraft bereut Söder nicht, denn „die Zeit war eine andere“. Und so wie die Grünen unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs nicht mehr Pazifisten sind, ist der Oberrealo Söder nun für ganz viel Atomkraft und das letzte Wort für ihn trotz Ampel in Berlin nicht gesprochen. In Söders Fall kann es auch das vorletzte Wort gewesen sein.