Engpässe bei Gas und Strom : Widerstand gegen Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken bröckelt

Politiker aus SPD und Grünen halten eine Laufzeitverlängerung dreier Kernkraftwerke zwar weiter für schlecht, lehnen sie aber nicht mehr rundheraus ab. Der bayerische SPD-Vorsitzende Florian von Brunn sagte dem Bayerischen Rundfunk am Sonntag auf die Frage, ob er für eine Laufzeitverlängerung sei: „Nein, im Moment“. Mit Blick auf die parteiübergreifende Zustimmung für eine Laufzeitverlängerung per „Streckbetrieb“ in der Münchener Stadtregierung deutete Brunn jedoch Flexibilität an: „Ich bin skeptisch was Atomkraft angeht, aber ich bin offen für eine neutrale Bewertung.“ In Bayern steht eines der drei Kernkraftwerke (Isar 2), die beiden anderen in Niedersachsen (Emsland) und Baden-Württemberg (Neckarwestheim 2). Sie produzieren noch etwa sechs Prozent der Stromleistung in Deutschland und sollen, so sieht es der Atomausstieg vor, am 31. Dezember vom Netz gehen.

Der Chef der Münchner Stadtwerke, Florian Bieberbach, sagte dem Bayerischen Rundfunk: „Die Stadtwerke München halten aufgrund der Energiemangellage die Prüfung eines ‚Streckbetriebs’ für das AKW Isar 2 für angebracht.“ Vor einer Woche hatte Bieberbach im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung noch gesagt: „Ein Weiterbetrieb würde für die Energieversorgung Münchens auch keinen großen Unterschied machen. Wir haben ja die Versorgungsprobleme nicht beim Strom, sondern im Wärmemarkt. Da hilft uns das Kernkraftwerk nicht viel.“

Stresstest ermittelt keinen Bedarf

Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hielt sich die Zustimmung für eine Laufzeitverlängerung jetzt offen. Auf der ihr derzeit bekannten Faktenlage halte sie den Weiterbetrieb der deutschen Atomkraftwerke „nicht für den richtigen Schritt“, sagte sie dem Sender Bild-TV. Die Herausforderung sei angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine und der drohenden Energiekrise nicht die Versorgung mit Strom, sondern mit Gas. „Und deswegen ist Atomkraft nicht die Antwort.“ Mit Blick auf einen zweiten „Stresstest“, den Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angeordnet hat, um zu prüfen, ob die Kernkraftwerke eine prekäre Stromversorgung abfedern könnten, sagte Baerbock aber auch: „Wir sind jetzt in einer Notsituation, wo wir alles noch einmal anschauen.“ Und: „In so schwierigen Entscheidungsprozessen ist es immer wichtig, dass man auf Faktengrundlagen jeden Schritt geht.“

Bei den Schlussfolgerungen dürfe man sich nicht von „massiven Interessen“ lenken lassen, sagte Baerbock. Die Betreiber der drei Kernkraftwerke hatten bislang, vornehmlich wegen unkalkulierbarer Kosten, eine Laufzeitverlängerung abgewehrt. Umweltschutzverbände und Interessenvertreter der erneuerbaren Energien lehnen ebenfalls eine Laufzeitverlängerung vehement ab.

Der erste „Stresstest“ zu Beginn des Jahres hatte keinen dringenden Bedarf für die weitere Nutzung der Kernkraftwerke ermittelt. Der Aufwand übersteige den Nutzen bei weitem, hatte Habeck anschließend Forderungen nach einer Laufzeitverlängerung stets abgewehrt. Begründet wird sein Standpunkt damit, dass nur ein kleiner Teil der Gasverstromung, die ohnehin wegen der stark steigenden Kosten reduziert worden sei, durch Kernkraftwerke ersetzt werden könne. Das liegt hauptsächlich daran, dass Gasverstromung in der Kraft-Wärme-Kopplung eingesetzt wird. Außerdem wird argumentiert, dass die Kernkraftwerke zwar grundlastfähig seien, sich aber nicht so schnell hoch- und herunterfahren ließen wie Gaskraftwerke, um flexibel auf schwankenden Strombedarf reagieren zu können.