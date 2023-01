Renaissance der Kernkraft : Die Erderwärmung ist schlimmer als ein Endlager

Viele Politiker in Deutschland hofften, dass der Atomausstieg Schule machen würde in Europa. Schon allein, weil er nur dann sinnvoll gewesen wäre. Nach Fukushima ging es in der Debatte immer um den schlimmstmöglichen Unfall. Der wäre für die Deutschen auch dann katastrophal, wenn er in einem Meiler ein paar Kilometer hinter der Grenze passiert. Also sollten am besten alle Reaktoren in der Nähe weg. Es ging den Atomkraftgegnern aber noch um etwas anderes, um einen symbolischen Sieg. Um das Gefühl, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen und früher als andere erkannt zu haben, dass die Zukunft nur ohne Kernenergie gut ist.

Noch heute steckt das in den Aussagen mancher Grüner. Kürzlich etwa sagte Jürgen Trittin, man erlebe „gerade global das Ende der Atomkraft“. Doch das Gegenteil ist wahr. Die Hoffnungen der deutschen Atomkraftgegner haben sich nicht erfüllt. Europa erlebt eine Renaissance der Kernenergie. In dieser Woche kündigte Schwedens Regierung an, mehr Atomkraftwerke zu bauen, auch kleinere, modernere. Belgien verlängerte die Laufzeit zweier Kernkraftwerke um zehn Jahre, Polen plant zwei Meiler, in der Tschechischen Republik sollen ebenfalls welche entstehen. Und in Frankreich konnte von einem Ausstieg ohnehin nie die Rede sein. Die Atomenergie bildet dort schon lange das Rückgrat der Energieversorgung.

Doch die deutschen Kernkraftgegner wollen davon nichts wissen. Sie führen immer wieder die gleichen Argumente ins Feld, obwohl sie längst widerlegt sind: „Wir machen uns von Russlands Uran abhängig!“ Richtig ist, dass Deutschland jahrelang russisches Uran gekauft hat. Man kann es aber auch aus anderen Ländern beziehen. „Aber das Endlagerproblem ist ungelöst!“ Richtig, in der Zwischenzeit stirbt allerdings niemand am Atommüll in provisorischen Lagern. Und das, was an abgebrannten Brennstäben dazukommen wird, macht kaum einen Unterschied. „Aber jetzt neue Atomkraftwerke zu bauen kommt für das Klima zu spät!“ Dann wäre es erst recht geboten, alle Meiler in Deutschland wieder ans Netz zu nehmen, bei denen das noch irgendwie geht. Und ist es wirklich so, dass es nichts bringt, neue Atomkraftwerke zu bauen? Warum wollen es dann unsere Nachbarn tun?

In der Politik geht es immer darum, abzuwägen

Weil es in Wahrheit sie sind, die erkannt haben, was die Zukunft bringen wird. Nämlich eine Welt, in der alle viel mehr Strom verbrauchen, weil mehr Leute mit Elektroautos fahren, ihre Häuser mit Wärmepumpen heizen, und weil die Industrie nicht mehr mit Gas arbeitet, sondern mit Wasserstoff. Alles Dinge, die den Grünen besonders wichtig sind. Sie stellen dafür aber nicht genug Energie bereit. In ihrer Fixierung auf ferne Risiken blenden sie naheliegende aus. Dass Deutschland der Saft fehlen könnte, um seine Energietransformation so ambitioniert zu verwirklichen wie angekündigt. Dass das Stromnetz extremen Schwankungen ausgesetzt wird. Dass Energie zu teuer bleibt.

Mehr zum Thema 1/

In der Politik geht es immer darum, abzuwägen. Für die Atomkraft heißt das: Man muss sich fragen, was beherrschbarer ist, eine ungebremste Erderwärmung oder eine Energieform, die Vorsicht gebietet. Man muss sich entscheiden, was wichtiger ist, genug klimafreundliche Energie, oder ausschließlich Energie aus Wind und Sonne, die dann aber nicht für alle reichen könnte. Die Antworten darauf sind einfach. Nur in Deutschland müssen sie noch Gehör finden.