Atomkraft in Bayern : Wie sicher wäre ein Weiterbetrieb von Isar 2?

Bayern will das Kraftwerk Isar 2 für ein paar Jahre am Netz lassen. Die Sicherheitsüberprüfung soll betriebsbegleitend gemacht werden. Ist das zu verantworten?

CDU-Chef Friedrich Merz sagte jüngst nach seinem Besuch des bayerischen Atomkraftwerks Isar 2, es sei eine Frage des politischen Willens, ob die Anlage ein paar Jahre über den vereinbarten Abschalttermin hinaus am Netz bleibe oder nicht.

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass auch die Atomkraft, so streng sie reglementiert sein mag, dem politischen Willen ausgesetzt ist, ihm im Zweifel unterliegt. 2011 war es, als in der Folge der Atomkatastrophe von Fukushima binnen Tagen ein Moratorium von drei Monaten beschlossen wurde – Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz standen kurz bevor.