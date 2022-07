Atomkraft gegen Tempolimit? : Der Kuhhandel ist vom Eis

Aktualisiert am

In der Ampelkoalition kommt Spahns Vorschlag „Atomkraft gegen Tempolimit“ nicht gut an. SPD und Grüne nennen die Verbindung „absurd“ – und auch die FDP sieht keinen Zusammenhang.

Wird es eine Einigung geben, längere Laufzeiten für die drei verbliebenen Atomkraftwerke mit einem befristeten Tempolimit auf Autobahnen zu verbinden? Für die Grünen, aber auch Teile der SPD galt bisher ein Ja zur weiteren Atomkraftnutzung als Sakrileg; FDP und weite Teile von CDU/CSU wollten auf keinen Fall ein Tempolimit einführen.

Vorgeschlagen hatte einen solchen Deal nun der Unionsfraktionsvize Jens Spahn. Wenn die Grünen der Nutzung der Atomenergie für ein halbes Jahr länger zustimmten, dann „sollten wir auch beim Tempolimit reden können“, hatte Spahn der ARD am Montag gesagt. Und die Bundesregierung hatte am gleichen Tag angekündigt, dass es einen weiteren Stresstest zur Sicherheit der Stromversorgung im kommenden Winter geben werde. Die Ampel-Regierung ließ damit einen Türspalt offen für die bisher von SPD und Grünen abgelehnte verlängerte Laufzeit für die drei Atomkraftwerke über das Jahresende 2022 hinaus.

Doch schon am Dienstag scheint die Sache vom Tisch zu sein. Nach den Grünen kommen auch Stimmen aus der SPD, die eine solche Verbindung strikt ablehnen. Die Debatte „über einen Deal Atom/Tempolimit ist absurd“, schrieb Matthias Miersch, Fraktionsvize der SPD-Fraktion im Bundestag in einer Stellungnahme. Der Vorschlag von Spahn sei „substanzlos“ und „unangemessen“. Er entspreche dem „Blindflug, in dem die Union seit Monaten unterwegs ist“. Ein Tempolimit sei nicht nur für ein paar Monate sinnvoll, sondern „dauerhaft notwendig, um die Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen“. Damit wandte sich Miersch implizit auch gegen den Koalitionspartner FDP, die ein Tempolimit weiterhin grundsätzlich ablehnt.

Kritik von der FDP

Miersch machte klar, dass er eine Verlängerung der Laufzeiten für die verbliebenen Atomkraftwerke für unsinnig hält. Alle Erkenntnisse zeigten bislang, dass eine Laufzeitverlängerung „nicht bei der Kompensation von Gas hilft, gigantische Kosten entfacht und aus Sicherheitsgründen ausscheidet“.

Zuvor hatte sich die Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann gegen einen Deal aus längeren Laufzeiten und einem Tempolimit ausgesprochen. Beides miteinander zu verknüpfen sei „absolut absurd“, sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Atomkraft sei schließlich eine „Hochrisikotechnologie“ und „keine Verschiebemasse für politische Spielchen“.

Aus ganz anderer Perspektive lehnt auch FDP-Fraktionschef Christian Dürr einen solchen Deal ab. Beides, Atomkraftnutzung und Tempolimit, hätten nichts miteinander zu tun, sagte er „Bild-TV“. Die FDP sei für den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke, damit kein einziger Kubikmeter Gas mehr verstromt werde. „Und da hilft ein Tempolimit an der Stelle gar nichts. Denn das, was Sie an der Tankstelle tanken, ist ja nicht Teil des Strommarktes.“

Gegen eine längere Nutzung der Atomenergie stellte sich auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher. Darin sehe er keine Lösung der aktuellen Probleme, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Vielmehr liege die Lösung „in der kurzfristigen Verstärkung durch Kohlekraftwerke und in der mittel- und langfristigen Umstellung auf regenerative Energien“. Tschentscher verwies darauf, dass der Bund bis heute vergeblich versuche, eine Endlagerstätte für den Atommüll zu finden.

Am Montag hatte Regierungssprecherin Christiane Hoffmann gesagt, die Frage nach dem Betrieb der Atomkraftwerke sei „von Anfang an keine ideologische, sondern eine rein fachliche Frage gewesen“. Deshalb werde es einen zweiten Stresstest unter „verschärften Umständen“ geben. Danach werde dann in einigen Monaten entschieden, ob es eine Laufzeitverlängerung geben solle.

Das Umweltministerium unter der grünen Ministerin Steffi Lemke hatte aber zugleich darauf hingewiesen, dass Atomkraftwerke „das Gasversorgungsproblem nicht lösen“ könnten, wie eine Sprecherin sagte. Die Netzbetreiber hätten zudem schon beim ersten Stresstest für den Zeitraum von März bis Mai „mit verschärften Annahmen gerechnet“. Der zweite Stresstest diene der Bundesregierung nur dazu, das Bild „nochmal größer zu ziehen“.