Debatte über Atomkraft : Stresstest für die grüne Seele

Robert Habeck und Annalena Baerbock sind laut Umfragen gegenwärtig die beiden beliebtesten Politiker in Deutschland. Vor der Landtagswahl in Niedersachsen wollen das natürlich auch die dortigen Grünen für sich nutzen: „Es sind gerade Robert Habeck und Annalena Baerbock, die deutlich zeigen, dass sie den Mut haben, Entscheidungen zu treffen und Kompromisse einzugehen“, äußert Julia Willie Hamburg am Sonntag beim Wahlkampfauftakt in Hannover. Die Grünen-Spitzenkandidatin lobt auf ihrer Bühne am Rande des Maschsees auch die Fähigkeit der beiden Bundesminister, „Abwägungsprozesse sichtbar“ zu machen. „Und das ist das, was man am 9. Oktober auch in Niedersachsen wählen kann!“, ruft Hamburg.

Es stellt sich allerdings die Frage, ob die beiden niedersächsischen Spitzenkandidaten Julia Willie Hamburg und Christian Meyer wirklich ein Abbild des Duos aus Baerbock und Habeck sind oder nicht eher ein Gegenbild. Denn es war nicht zuletzt die Wahl der beiden Realos Baerbock und Habeck zum Spitzenduo auf der Bundesebene, die dem Landesverband in Niedersachsen als Rechtfertigung dafür diente, die dortige Dominanz des linken Parteiflügels ungezügelt zur Geltung zu bringen.

Nicht nur die beiden Spitzenkandidaten Julia Willie Hamburg und Christian Meyer stammen von dort. Auch auf der Liste für die Landtagswahl besetzt der linke Flügel rund drei Viertel der aussichtsreichen Plätze für den 9. Oktober. Bekennende Realos finden sich dort weniger als eine Handvoll.

Enge Verbindung zur Antiatomkraftbewegung

Und das hat Auswirkungen bis in die gegenwärtige Energiepolitik. Als führende Bundes-Grüne Mitte Juli kurzzeitig den Eindruck erweckten, dass die Partei das Fenster für einen längeren Betrieb der Kernkraftwerke öffnet, gerieten die niedersächsischen Grünen sofort in Alarmstimmung und grätschten intern dazwischen. Mit Erfolg: Kurz darauf klangen die Formulierungen aus der Partei merklich zurückhaltender.

In den Gremien des niedersächsischen Landesverbands, der seit Gorleben eng mit der Antiatomkraftbewegung verbunden ist, schaffte das zwar etwas Ruhe. Das deutsche Energieproblem wurde dadurch allerdings nicht gelöst. Es hat sich durch die extreme Steigerung des Strompreises und die weiteren Lieferkürzungen bei Nordstream 1 seither weiter zugespitzt.

Nun stehen die Grünen vor wegweisenden Tagen: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck soll in Kürze den „Stresstest“ vorstellen, auf dessen Grundlage die Entscheidung über einen längeren Betrieb der Atomkraftwerke gefällt wird. Die niedersächsischen Grünen hatten gehofft, dass das Ergebnis – sofern es nicht klar in ihrem Sinne ausfällt – entweder weit vor der Landtagswahl oder erst danach veröffentlicht wird. Doch so viel Rücksicht kann ein grüner Wirtschaftsminister dann doch nicht nehmen.

Der undankbare dritte Platz droht

Daneben stehen in Niedersachsen nach längerer Pause auch neue Umfragen vor der Veröffentlichung. Zuletzt kamen die Grünen auf 22 Prozent und fanden sich damit – anders als im Bund – lediglich auf Platz drei. Am Ergebnis der neuen Umfragen wird wahrscheinlich auch festgemacht werden, ob es im Fernsehen ein Duell zwischen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und seinem Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) geben wird oder ein Triell unter Beteiligung von Julia Willie Hamburg. Wollen die Grünen in den verbleibenden Wochen nicht wieder zwischen den beiden größeren Parteien zerrieben werden, müssten sie großes Interesse an einem Dreikampf statt eines Zweikampfes haben.