Deutschland schaltet seine letzten drei Kernkraftwerke ab. In einem Offenen Brief fordern Wissenschaftler, die Atomkraft weiter zu nutzen. Die Union spricht von einem „traurigen Kapitel deutscher Energiepolitik“. Grüne und SPD halten dagegen.

Kurz vor dem geplanten Ende der Nutzung von Atomenergie in Deutschland fordern zwanzig Wissenschaftler und weitere Unterstützer in einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz, die letzten deutschen Kernkraftwerke weiter zu betreiben. Die drei Kraftwerke könnten „mehr als 10 Millionen oder ein Viertel der deutschen Haushalte mit Strom versorgen“, schreiben die Wissenschaftler aus verschiedenen Feldern der Forschung, darunter Natur-, Umwelt- und Klimawissenschaften, in dem Brief.

„Durch die somit geringere Menge an benötigtem Strom aus Kohlekraftwerken könnten bis zu 30 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr eingespart werden“, heißt es in dem Brief. Die Kernenergie in Deutschland könne damit „klar ersichtlich zur Linderung der Energiekrise und dem Erreichen der deutschen Klimaziele beitragen“.

Auch die Union sieht Deutschland mit der Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke auf einem Irrweg. Kein anderes Land reagiere auf den Ukrainekrieg und die verschärfte Energieversorgungslage so wie die Bundesrepublik, sagte CDU-Chef Friedrich Merz am Freitag dem Hörfunksender NDR Info. Der Unionsfraktionschef verwies in diesem Zusammenhang auf die weltweit mehr als 400 laufenden und 60 im Bau befindlichen Atomkraftwerke.

„Da stellt sich schon die Frage: Wer ist hier eigentlich der Geisterfahrer?“, betonte Merz. „Morgen ist ein schlechter Tag; es ist ein schwarzer Tag für Deutschland“, kritisierte er.

„Ein ganz trauriges Kapitel deutscher Energiepolitik“

CSU-Chef Markus Söder äußerte sich ähnlich: „Das ist ein ganz trauriges Kapitel deutscher Energiepolitik“, sagte der bayerische Ministerpräsident im RTL/ntv-„Frühstart“. Während die ganze Welt überlege, wie sie in diesen Energiekrisen ihr Portfolio erweitere, mache Deutschland das Gegenteil. „Strom für zehn Millionen Haushalte muss dann ab Sonntag völlig neu organisiert werden“, sagte Söder.

Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin hatte diesbezüglich am Mittwoch bei einer Veranstaltung der Umweltschutzorganisation Greenpeace gesagt: „Der Anteil der Atomkraft an der Stromerzeugung ist mit unter fünf Prozent verschwindend gering. Darauf können wir verzichten.“ Akw seien durch ihren hohen Wasserbedarf auch gerade in Zeiten des Klimawandels und zunehmender Trockenheit keine sichere Energiequelle.

Greenpeace hatte die verlängerte Laufzeit der drei verbliebenen Atomkraftwerke nach ihrer Effektivität untersucht – und bemängelt. Demnach sollen die drei Kernkraftwerke in Deutschland im Zeitraum von November 2022 bis Mitte April 2023 nur mit 63 bis 75 Prozent der maximalen Leistung gelaufen sein. Damit hätten sie etwa 30 Prozent weniger Strom als in den fünf Vorjahren produziert, wie aus einer Studie von Greenpeace und der Ökoenergiegenossenschaft Green Planet Energy hervorgeht.

„Im Nachhinein betrachtet war die Laufzeitverlängerung ein schlechter Deal“, sagte Carolin Dähling von Green Planet Energy am Freitag in Berlin. „Wir haben sehr geringe Preiseinsparungen durch die Atomkraftwerke, wir haben sehr geringe Gaseinsparungen und wir haben eine geringe Reduktion der CO2-Emissionen“, sagte sie. Gleichzeitig habe man viele Risiken und erhöhte Kosten in Kauf genommen. Die Laufzeitverlängerung sei für die Versorgungssicherheit nicht notwendig gewesen und hätte wenig positive Effekte mit sich gebracht, sagte sie.

Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge kritisierte die Forderungen nach der Verlängerung von Atomkraft. „Ein Weiterlaufen der Atomkraftwerke würde man nicht zum Nulltarif kriegen“, sagte Dröge im ARD-„Morgenmagazin“. Die Atomkraftwerke in Deutschland seien alt und entsprächen nicht mehr dem neuesten Stand der Technik. „Das Weiterlaufenlassen ginge nicht ohne massive zusätzliche Sicherheitsüberprüfung, und die müsste irgendwer zahlen.“ Die Union verschweige, dass der Steuerzahler die Kosten trage, fügte die Grünen-Politikerin hinzu.