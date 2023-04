Es ist zwölf Jahre her, seit Carsten Müller weiß, dass er einen vielfachen Weltmeister würde verabschieden müssen. „Als ich die Bilder aus Japan gesehen habe, wusste ich, dass es vorbei ist.“ Müller ist der Anlagenleiter des Kernkraftwerkes Isar 2 in Niederbayern. Dort wurden seit den späten 1970er- Jahren 600 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt, im Lauf der Zeit etwa so viel, wie Deutschland in einem Jahr insgesamt verbrauche, rechnet Müller im Besucherzentrum des Kernkraftwerks vor.

Lukas Fuhr Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

In diesem Zentrum zeigte die Firma Preussenelektra den Menschen im Land, wie sie Atomstrom gewinnt. Mehr als zehnmal war der Druckwasserreaktor von Isar 2 „Weltmeister in der erzeugten Jahresstrommenge“, steht auf einer Schautafel. Müller hat noch mehr Zahlen parat. Abermillionen Tonnen CO 2 habe die Atomkraft im Vergleich zur Stromgewinnung aus Kohle und Gas eingespart. Eine Technik, wie gemacht für die Klimakrise, so sehen sie das hier.

Trotzdem bekam auch Isar 2 wie alle deutschen Kernkraftwerke nach der Katastrophe von Fukushima ein Ablaufdatum. Im Besucherzentrum ist schon niemand mehr da, kurz vor dem Ende an diesem Samstag, wenn der Atomausstieg hier vollzogen wird, wenn dieses „Kraftpaket“, wie Preussenelektra stolz formuliert, vom Netz genommen wird.

Fünf Prozent zur Stromerzeugung beigetragen

Eine Puppe steht dort im hellgelben Ganzkörperoverall, rundherum ist die Schleuse nachgebaut, die ein paar Meter entfernt, hinter zwei Reihen Stacheldraht, im Kraftwerk auf der anderen Straßenseite das Innere des Reaktorgebäudes von der Außenwelt abschirmt. Was dort passiert? „Im Reaktor werden Atomkerne mithilfe von Neutronen gespalten“, heißt es in der Ausstellung. Dabei wird Wasser erwärmt, das unter hohem Druck nicht verdampft, sondern die Wärme weitergibt, anderes Wasser außerhalb der radioaktiven Zone erhitzt, das wiederum eine Turbine antreibt und so Strom erzeugt. Eine „Original-Turbinenschaufel“ ist im Besucherzentrum aufgebaut, zwanzig Jahre im Block Isar 1 angetrieben mit radioaktivem Wasserdampf. Auch dort eine Erklärung: „Einsatz in der letzten Reihe einer Niederdruckturbine, Spitzenumlaufgeschwindigkeit 439 Meter pro Se­kunde“.

All diese Informationen, all die Sicherheitsbeteuerungen haben nicht verfangen, die Deutschen nicht so weit beruhigt, dass sie Carsten Müller und seinen Kollegen vertrauten, weiter Atomstrom zu erzeugen. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima entschied die Physikerin Angela Merkel mit ihrer schwarz-gelben Regierung, den Atomausstieg auf 2022 festzusetzen. Einen „Ausstieg mit Augenmaß“ versprach die frühere Bundeskanzlerin. Ein Jahr vor dem japanischen GAU hatte sie in einer Kehrtwende in die andere Richtung den bereits unter Rot-Grün beschlossenen Ausstieg aus der Kernenergie noch aufgehoben.

2022 schien damals noch eine Weile weg. Jetzt ist es schon 2023, nur ein Kanzlermachtwort hatte die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke über das Jahresende hinaus am Netz gehalten, aus Sorge, dem Land könnte im Winter sonst der Strom ausgehen. Um die fünf Prozent trugen die drei verbliebenen Kernkraftwerke zuletzt zur Stromerzeugung bei.