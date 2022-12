Schweiz plant Atomendlager : „Das hier ist kein Gorleben“

„Das hier ist kein Gorleben“: Drohnenblick über das Haberstal in Windlach in der Gemeinde Stadel. Bild: dpa

Der große Veranstaltungssaal im Hotel Riverside in Glattfelden ist übervoll, als die Schweizer Energie- und Umweltministerin Simonetta Sommaruga ihren Platz in der ersten Reihe einnimmt. Zwei Kilometer weiter südlich, in der Gemeinde Stadel im Kanton Zürich, soll dereinst ein Tiefenlager für radioaktiven Atommüll entstehen. Mitte September fiel diese Grundsatzentscheidung. Seither hat es schon so manche Informationsveranstaltungen gegeben. Aber nun ist erstmals auch die zuständige Ministerin dabei. Mehr als 500 Menschen sind gekommen; nicht alle finden einen Sitzplatz.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg.

Niemand wünscht sich ein Atommüllendlager in seiner Nachbarschaft. Doch von einer feindseligen Stimmung ist im Saal nichts zu spüren. Als Sommaruga auf die Bühne tritt, klatschen die meisten Leute. Und als sie knapp zwei Stunden später ihr Schlusswort gesprochen hat, ist der Applaus noch etwas kräftiger. Dabei steht die Sozialdemokratin an diesem Abend auf einem Terrain, auf dem traditionell die rechtskonservative Schweizerische Volkspartei (SVP) und die FDP das Sagen haben. Doch weder Buhrufe noch in die Luft gestreckte Protestschilder stören den Auftritt der Ministerin. „So etwas machen wir hier nicht“, sagt später der Gemeindepräsident von Stadel, Dieter Schaltegger (SVP).

Sommaruga weckt beim Publikum Sympathie. „Ich will hören, was euch bewegt“, sagt sie, in Mundart. Schon das schafft Nähe. Die Zuhörer können ihre Fragen auf ein grünes und Kommentare auf ein gelbes Kärtchen schreiben. Die meisten Wortmeldungen drehen sich um zwei Themen: Haben sachfremde, politische Erwägungen den Ausschlag für die Standortwahl gegeben? Wie werden die Bewohner der Region für die Belastungen während der jahrelangen Bauphase, wie für die drohenden Wertverluste ihrer Immobilien entschädigt?

„Wir haben den Eindruck, dass hier etwas gelenkt worden ist“, raunt Werner Ebnöther am Rande der Veranstaltung. Der pensionierte Informatiker ist Mitglied im Verein „Nördlich Lägern ohne Tiefenlager“ (LoTi). Nördlich Lägern ist der Name des Fleckens Erde, den die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) für den besten Standort hält, um in 800 Metern Tiefe die ausgebrannten Brennstäbe der fünf Schweizer Atomkraftwerke für immer und ewig zu verbuddeln.

Im Rahmen der jahrzehntelangen Standortsuche hatte die Nagra zuletzt drei Gebiete in die enge Wahl genommen: Jura Ost, Zürich Nordost und eben Nördlich Lägern. Nach den Vorgaben der Schweizer Regierung sollte die Entscheidung ausschließlich sicherheitstechnisch begründet sein. Allerdings hatte die Na­gra Nördlich Lägern 2015 zunächst als ungeeignet bezeichnet. Sie wollte den Standort aus bautechnischen Gründen zurückstellen.

Darauf beruht das Misstrauen Ebnöthers und anderer Kritiker. Nagra-Chef Matthias Braun hält dagegen: Man habe den Standort seinerzeit aus Mangel an Daten zurückstellen wollen. Doch das Eidgenössische Nuklearsicherheitsin­spektorat (ENSI) habe das nicht akzeptiert und die Nagra aufgefordert, sich mittels Tiefenbohrungen ein genaueres Bild zu machen. „Dabei haben wir herausgefunden, dass das Gestein doppelt so fest ist wie ursprünglich angenommen“, sagt Braun. Der Geologe steht auf der Bühne im Riverside und hält einen grauen Stein in die Luft. Es ist ein Stück Opalinuston aus jener 175 Millionen Jahre alten Tonschicht, in die die Stollen für die Atommüllbehälter gefräst werden sollen.