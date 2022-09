Habecks Atombeschluss : Die Anti-Atom-Sonne ist untergegangen

Was Robert Habeck jetzt zur Atomkraft verkündet hat, ist nichts anderes, als was ihm der „Stresstest“ vor Wochen schon empfohlen hatte. Dass er nun nachholen muss, was unausweichlich war, mag auch an der sich zuspitzenden Lage in der Stromversorgung Frankreichs liegen.

Der eigentliche Grund sind aber technische Nöte der Betreiber, die ihren Streckbetrieb nicht nach parteipolitischen Kriterien organisieren können. Mit anderen Worten: Hätte Habeck weiter darauf beharrt, dass die Kraftwerke nach seiner politischen Pfeife tanzen müssen, hätten die Betreiber für nichts mehr garantieren können.

Selbst die Grünen in Niedersachsen werden einsehen, dass ihr politisches Zugpferd in der Notsituation, in der sich Deutschland gerade befindet, auf diese Weise zum störrischen Esel geworden wäre. Die Grünen, allen voran die Altvorderen, konnten in dieser Frage einzig und allein noch ihren Gründungsmythos retten, nicht aber ihr Selbstbild von den regierungsfähigen und fortschrittlichen Energiespezialisten.

Keine neuen Brennstäbe

Mag sein, dass es nach der Opferung des Pazifismus und der Rehabilitierung der Kohle zu viel verlangt ist, auch noch die Anti-Atom-Sonne untergehen zu lassen. Sie war allerdings auch immer ein Symbol für die Vermessenheit der Grünen. Als ob die Welt sich um sie drehe. Irgendwann werden sie sich damit abfinden müssen, dass es nicht so ist. Es ist ein guter Augenblick dafür.

Damit die Grünen nicht vom Glauben abfallen, wird nun allenthalben betont, es handele sich bei Habecks Ankündigung nicht um eine Laufzeitverlängerung. Das ist richtig. Es geht um eine Verwertung der Brennstäbe bis zum Gehtnichtmehr, neue gibt es nicht.

Ein Ausstieg vom Ausstieg ist diese Form der Verlängerung also nicht. Wohl aber wird sich die Frage stellen, worüber genau im Bundestag in diesem Herbst abzustimmen ist. Denn der Ausstieg sah vor, dass alle drei Kernkraftwerke, um die es noch geht, am 31. Dezember für immer vom Netz gehen.

Nebelkerzen und Irreführungen

Die Debatte der vergangenen Wochen war ein Ausstieg vom Ausstieg anderer Art. Alle Argumente gegen den Weiterbetrieb haben sich in Luft aufgelöst: Es stimmt nicht, dass Atomkraft keinen nennenswerten Ersatz für Gasstromproduktion leisten kann. Es stimmt nicht, dass es keine gewissenhaften Sicherheitsüberprüfungen mehr gäbe. Es stimmt nicht, dass Kernkraftwerke nicht zur Deckung von Spitzenlast eingesetzt werden können. Es stimmt nicht, dass die Endlagerfrage unlösbar wird, selbst mit neuen Brennstäben stimmt es nicht. Es stimmt nicht, dass Kernkraft so teuer ist, dass sich der Strompreis nicht senken ließe. Vor allem aber: Es stimmt nicht, dass Atomkraft nichts zur Vermeidung der Erderwärmung beitragen könnte.

All diese Nebelkerzen und Irreführungen wurden den Deutschen in den vergangenen Wochen von Instituten, Verbänden und Politikern (und Medien) vorgetragen, die sich für besonders kompetent halten. Sie sind es nicht.

Der wunde Punkt der Klimaschutzbewegung

Umweltschützer und Klimaaktivisten sollten immer wieder damit konfrontiert werden, denn es ist der wunde Punkt, an dem sich entscheidet, worum es ihnen eigentlich geht: wirklich um die Umwelt und das Klima – oder nicht doch um Agitation gegen Kapitalismus, Wachstum und Wohlstand, also um Gesellschaftskritik, für die Natur- und Klimaschutz nur ein willkommener Vorwand sind?

Die Atomkraft ist im Zeichen solcher Ideologisierung zum Symbol einer typisch deutschen Energiepolitik geworden. Die Niederländer nehmen derzeit in Kauf, dass buchstäblich die Wände wackeln, um Gas per Fracking zu fördern. Nebenan, in Niedersachsen, brüstet sich der Ministerpräsident im Wahlkampf, die Versorgung seines Landes sei gesichert, weil Gas aus den Niederlanden geliefert werde. Das Kernkraftwerk, das im Land stehe, brauche man deshalb nicht mehr. Und Fracking? Bloß nicht hier! Was wohl die Niederländer über so viel Selbstgefälligkeit denken?

In die europäische Wirklichkeit zurückkehren

Die Franzosen werden nicht viel schlauer aus den Deutschen. Habeck sagt mit seinem Beschluss nichts anderes als: Wären alle 56 Kernkraftwerke in Frankreich zuverlässig in Betrieb, könnten wir auch auf die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke verzichten. Dann wäre das Stromexportland, das Deutschland ist, nicht überlastet; und das Stromimportland, das Deutschland auch ist, könnte ruhig schlafen. Daran wird noch so viel Windkraft und Sonnenschein vorläufig nichts ändern.

Wenn der Atombeschluss dazu beiträgt, dass die deutsche Politik von ihrem hohen Ross herabsteigt und in die europäische Wirklichkeit zurückkehrt, wäre mehr gewonnen als nur eine Atempause in der akuten Energiekrise. Darauf zielen Forderungen der FDP, alle drei Kernkraftwerke, auch das Kraftwerk in Niedersachsen, in eine echte Laufzeitverlängerung zu schicken. In der Ampelkoalition wird die Partei sich damit kaum durchsetzen können. SPD und Grüne steigen lieber aus als ein.